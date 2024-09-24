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部分國土將暫時在俄羅斯占領之下 捷克總統：烏克蘭需採「現實態度」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
捷克共和國總統帕維爾23日在聯合國大會的未來峰會發表講話。美聯社
捷克共和國總統帕維爾23日在聯合國大會的未來峰會發表講話。美聯社

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）日前接受紐約時報採訪時表示，他認為烏克蘭人和他們的支持者現在應該面對現實，烏克蘭部分國土可能暫時被俄國占領。

帕維爾日前在布拉格堡的總統辦公室受訪時告訴紐時，因為匈牙利總理奧班等親俄民粹領導人破壞了歐洲在烏俄戰爭的團結，而且31個月的衝突所引發的疲勞「四處增長」，烏克蘭「必須」對收復俄羅斯占領國土的前景「採取現實態度」。

帕維爾說，「這場戰爭最有可能的結果是，烏克蘭的一部分國土將暫時在俄羅斯占領下」，他說，這種「暫時狀態」可能持續數年。

帕維爾表示，烏克蘭和俄羅斯都無法取得各自的最大目標，「談到烏克蘭失敗或俄羅斯失敗，這根本不會發生。所以，終局將是介於兩者之間」。

帕維爾表示，莫斯科暫時持有領土有「幾個例子」。儘管他沒有講明，但東歐的專家經常指向前蘇聯占領波羅的海三國，作為烏克蘭可能要面對的狀況。

紐時指出，奧班等民粹領導人持續呼籲烏克蘭應該迅速要求和平，並停止耗盡資源，以便用在歐洲國內需求，帕維爾對此斥為「胡說八道」，卻也說烏克蘭人需要對各國政府的援助「採取現實態度」。

帕維爾表示，「這個問題跟民粹主義有關，有人說，『讓我們別再向烏克蘭提供武器和彈藥，然後和平將自行到來』」。他說，「身為一個對國防和安全有些經驗並且了解俄羅斯的人，我知道和平不會來自烏克蘭宣布將停止戰鬥」，並指俄羅斯「不會停止軍事活動」。

帕維爾曾任捷克總參謀長與北約軍事委員會主席，在安全問題擁有相當大的影響力，於2023年以巨大優勢當選，也一直是烏克蘭在對俄戰爭的最強勁支持者之一。儘管捷克總統基本上是儀式性職位，但帕維爾的觀點大致跟費亞拉（Petr Fiala）總理的右派政府一致。

俄烏戰爭 俄羅斯 捷克 烏克蘭

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