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基輔：烏克蘭戰場俄軍武器60%外國零件來自中國

中央社／ 布魯塞爾24日綜合外電報導

烏克蘭總統顧問伏拉蘇克（Vladyslav Vlasiuk）今天告訴記者，在烏國戰場發現的俄羅斯武器外國零件中，約有60%來自中國。

路透社報導，伏拉蘇克指出：「如果你將所有常見類型武器算在內，並且計算外國製零件─會有大約60%來自中國。我們已與一些製造商針對此事進行長時間討論。我會說，中華人民共和國是最大問題。」

他表示，用於監視、無人機和飛彈的重要零件，也來自美國、荷蘭、日本和瑞士及其他西方國家。

儘管中俄間有著密切貿易關係，但北京當局一再否認有提供武器給俄烏戰爭任何一方，並聲稱未涉及烏克蘭危機。

伏拉蘇克說，歐洲聯盟（EU）可以做得更多，以防止西方產品流入俄羅斯，包括針對俄國國營核子企業Rosatom採取行動。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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