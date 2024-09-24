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聯合國報告：俄監獄施酷刑 拒給烏囚犯醫療照護

中央社／ 日內瓦23日綜合外電報導

由聯合國人權理事會（Human Rights Council）成立的委員會表示，俄羅斯掌控的監獄刻意拒絕提供烏克蘭囚犯醫療照護，一座監獄的醫師甚至參與所謂的「酷刑」。

法新社報導，該委員會旨在調查自俄羅斯入侵以來在烏克蘭的違規情事。委員會先前已經得出結論，認為莫斯科的占領軍隊「系統性地」使用酷刑。

但委員會主席摩斯（Erik Mose）在向理事會口頭報告時表示，酷刑已成為「普遍且可接受的做法」，且俄羅斯當局行事時「覺得不會受到懲罰」。

除了在監獄營裡的酷刑和強暴，或是遭占領城鎮中的婦女遭到強暴外，摩斯也譴責俄羅斯掌控的拘留中心「未對那些迫切需要的人提供適當的醫療協助」。

摩斯告訴人權理事會：「在一處設施裡，連監獄醫生都參與了酷刑。」

他的報告是根據遭占烏東奧列尼夫卡監獄（Olenivka Prison）前烏克蘭囚犯的證詞。

報告指出，2022年7月29日，奧列尼夫卡監獄發生爆炸，導致許多烏克蘭戰俘喪命，俄羅斯指責基輔當局以炸彈襲擊監獄。

根據囚犯說法，「對數十名性命受到威脅的傷者，沒有提供及時的醫療支援」。

只有被拘留在監獄的烏克蘭軍醫試圖救治受害者，但摩斯表示，這些軍醫不得不在「黑暗中、沒有必要的醫療設備下工作，使用自己急救包中剩餘的少量用品和床單充當繃帶」。

「他們看著許多人在那一夜斷氣，奧列尼夫卡監獄的領導階層則是站在一旁冷眼旁觀。」

摩斯表示，之前的囚犯許多都留下「嚴重或無法彌補的身體傷害和創傷」。

部分囚犯在獲釋後仍難以恢復平民生活。

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