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俄烏戰快打完？澤倫斯基揭「和平終戰更近了」稱反攻讓普亭被看破手腳

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基22日抵達美國預計出席聯合國大會，他在ABC News預錄專訪中表示「距離戰爭結束更近了」。圖為澤倫斯基23日出席聯合國未來峰會。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基22日抵達美國預計出席聯合國大會，他在ABC News預錄專訪中表示「距離戰爭結束更近了」。圖為澤倫斯基23日出席聯合國未來峰會。美聯社

路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基22日抵達美國出席聯合國大會，他在美國廣播公司新聞網（ABC News）預錄專訪中表示，現在烏克蘭比設想中「距離戰爭結束更近了」。

澤倫斯基日前上ABC News節目《早安美國》接受主持人羅伯茲（Robin Roberts）訪問表示，勝利計畫就是在強化烏克蘭，並敦促華府與其他盟邦持續支援烏克蘭以「共同達成真正公平的和平」，並主張唯有「強力地位」才能協助烏克蘭施壓俄國總統普亭「終止戰爭」。節目將在當地時間24日播出。

澤倫斯基說，「我認為我們比設想中更接近和平，我們距離戰爭結束更近了」。

澤倫斯基訪美期間預定向美國總統拜登、副總統及民主黨總統候選人賀錦麗說明烏克蘭的勝利計畫。

除此之外，澤倫斯基說普亭「非常懼怕」庫斯克行動，「因為被俄國人發現他無力保衛所有領土」。烏軍在8月6日對俄國領土庫斯克發動跨境攻擊。

俄烏戰爭 俄羅斯 普亭 澤倫斯基 烏克蘭

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