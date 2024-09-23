俄軍襲烏南至少1死23傷 俄稱烏入侵已奪56命
烏克蘭官員今天表示，俄羅斯對該國的最新攻擊已造成1死、23傷。俄羅斯外交部則稱，7週前烏克蘭對俄國庫斯克州發動的入侵已導致至少56名平民喪生、266人受傷。
法新社報導，烏克蘭州長和警方表示，赫松州（Kherson）昨天有1人喪生、7人受傷，而札波羅熱州（Zaporizhzhia）同名首府夜間遭到襲擊，有16人受傷。
赫松州州長普羅克丁（Oleksandr Prokudin）表示，俄國昨天對當地的砲擊和空襲擊中多棟住宅，造成1名61歲女子喪生、7人受傷。
烏克蘭國家警察（National Police）指出，俄國連夜針對札波羅熱市和周邊地區發動7次空襲，導致16人受傷。
札波羅熱州州長費多羅夫（Ivan Fedorov）在通訊應用程式Telegram發文稱，傷者中的4名女性已住院治療。
州長和警方皆發出照片，畫面可見公寓陽台和窗戶被毀，還有車輛受損。
另一方面，俄國外交部今天宣布，截至9月20日，烏克蘭對庫斯克州的入侵行動已至少造成56名平民喪生、266人受傷。
外交部稍早表示，截至9月5日的死亡人數為31人。
路透社報導，烏克蘭於8月6日向俄國發動自二戰以來規模最大的外國攻擊，在大批無人機和重型武器（包括西方製造武器）支援下，突破邊界攻入庫斯克州西部。
該部還稱，已有13萬1000名平民撤離庫斯克州最危險的地區，但部分平民遭烏軍扣押，其中包括蘇賈鎮（Sudzha）的70至120名人質。
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