澤倫斯基訪美…盼為烏克蘭尋求正義和平 有望和川普會面

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天抵達美國，訪問期間將出席聯合國大會、敦促夥伴國家協助實現「共同勝利、達成真的正義和平」。

澤倫斯基在社群平台X發文表示：「今年秋天將決定（烏俄）戰爭的未來。」並從飛機上傳送一段晚間談話影片。

澤倫斯基在美國總統拜登的家鄉賓州史克蘭頓（Scranton）稍作停留，並參觀一家軍火工廠。他說，這座工廠正加快腳步生產關鍵的155毫米砲彈，以協助烏克蘭對抗俄羅斯戰爭。這段停留行程並未對外公開。

澤倫斯基發文說：「正是在這樣的地方，你才能真正感受到民主世界能夠獲勝。」並附上他向廠內員工致謝的照片。

在嚴冬來臨前，俄羅斯打擊烏克蘭的輸電網路之際，澤倫斯基加緊關切此類彈藥恐出現短缺。

稍後澤倫斯基飛往紐約，安排行程會見美國企業負責人，討論烏克蘭的能源需求。他也將會見各國領袖和國際組織的領導人。

澤倫斯基表示，他會提出對俄作戰的「勝利計畫」，拜登將是第一個看到的人。他預期26日在另一場會議，將與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）及其他世界領袖見面，也會討論這項計畫。

澤倫斯基此行也希望會見共和黨總統候選人川普。川普曾表示，美國援助東歐盟友是在浪費錢，他也拒絕說希望烏克蘭能獲勝。

川普已說，他本週可能會與澤倫斯基會面，但尚未公布具體日期。

兩名美國官員20日告訴路透社說，政府預計本週宣布對烏克蘭的援助計畫，內容包括巡邏艇、高機動性多管火箭系統（HIMARS）的額外彈藥、155毫米和105毫米火砲彈藥、備件和其他武器。

官員表示，在未來幾天拜登簽署這項計畫前，援助內容和規模都可能有變化。

烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報導，澤倫斯基明天將在聯合國領袖峰會上發表談話，24日出席聯合國安全理事會（Security Council）有關烏克蘭議題的會議，並於25日在聯合國大會（General Assembly）上演講。