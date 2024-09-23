俄拒烏第2屆和平峰會

俄羅斯外交部廿一日宣布，俄方不會派代表參加可能於十一月舉行的第二屆烏克蘭和平高峰會。烏國總統澤倫斯基此前指稱，這次他將邀俄國代表與會。

俄國外交部發言人聲明，該峰會只會重彈相同的目標老調，即試圖推動不可行的「澤倫斯基方案」，作為化解俄烏衝突的唯一基礎，欲藉由取得全球多數國家的支持，向俄國發出對其投降的最後通牒。「我們不會參加這種『峰會』」。

該聲明重申，俄方早就準備好商討「嚴肅提議」，即必須考量俄國總統普亭六月提出、由「地緣政治現實」構成的實際情況。

普亭六月時曾表示，只要基輔同意放棄莫斯科聲稱擁有主權的烏東四個地區，俄方就同意與烏方和談。法新社廿一日報導，俄國在澤倫斯基廿六日訪美前，就已拒絕派代表出席第二屆烏克蘭和平峰會。

澤倫斯基這次美國行除了將出席聯合國安理會及聯大相關會議，還將分別與美國總統拜登及副總統賀錦麗會談，並提出他對烏戰的「勝利計畫」，亦將安排和美國前總統川普會談。

另外，烏克蘭空軍廿二日透過社群媒體TG聲稱，俄國徹夜發射的八十架攻擊無人機，被烏軍防空部隊摧毀其中七十一架。據稱烏軍廿一日還攻擊俄國南部與西部各一座軍火庫。澤倫斯基在每日晚間演說宣稱，這些軍火庫存放大批俄軍戰術飛彈及導引炸彈，「我們正運用自己能力和武器做到此事，並未借助我們夥伴和盟友提供的方法」。

據烏軍總參謀部在TG發布的聲明，前述兩座彈藥庫位於克拉斯諾達爾邊疆區城市齊赫列茨克，還有特維爾州西部地區的十月鎮。齊赫列茨克的彈藥庫設施是俄國三座最大彈藥庫之一，也是俄軍後勤體系的重中之重。