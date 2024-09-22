俄軍襲擊烏克蘭第2大城！哈爾科夫多層樓公寓21人傷、60人被迫撤離

烏克蘭第2大城哈爾科夫的市長泰芮可夫表示，俄羅斯部隊昨晚襲擊市內一棟多層樓公寓建築，造成21人受傷，並迫使部分居民撤離。

路透社報導，哈爾科夫（Kharkiv）距離烏俄邊界30公里，自從俄軍2022年2月入侵鄰國烏克蘭以來，當地經常淪為俄軍攻擊的目標。

泰芮可夫（Ihor Terekhov）在通訊應用程式（App）Telegram寫道，俄國人部署了導引炸彈，60名居民被迫撤離這棟公寓，傷者包括1名8歲孩童與2名17歲未成年人。

總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）譴責這起空襲，並再度呼籲烏克蘭的西方夥伴提供更多武器，以助抵抗俄羅斯的空襲。

他在社群媒體寫道：「烏克蘭需要完整的長程（打擊）能力，我們正努力說服我們的夥伴。」

從哈爾科夫再往南，烏南城市尼科波（Nikopol）昨天也遭受俄羅斯無人機攻擊，造成2死。

在烏東的庫拉霍韋鎮（Kurakhove），當地檢察官表示，有1人死於俄羅斯砲擊。目前俄軍正在烏東工業重鎮頓內茨克州（Donetsk）緩慢挺進，庫拉霍韋鎮是俄軍挺進的重點之一。

烏克蘭蘇米州（Sumy）當局表示，俄羅斯飛機空襲紹斯特卡鎮（Shostka）的能源基礎設施。

蘇米州是另一個俄軍經常攻擊的目標，毗鄰俄羅斯南部上個月遭烏軍發動入侵的庫斯克州（Kursk）。