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烏克蘭：摧毀俄羅斯71架無人機 打擊2座軍火庫

中央社／ 基輔22日綜合外電報導
烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯連夜發射的80架攻擊無人機中，烏軍防空部隊摧毀其中71架。圖為9月21日，人們沿著觀景台行走，俯瞰烏克蘭基輔。路透
烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯連夜發射的80架攻擊無人機中，烏軍防空部隊摧毀其中71架。圖為9月21日，人們沿著觀景台行走，俯瞰烏克蘭基輔。路透

烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯連夜發射的80架攻擊無人機中，烏軍防空部隊摧毀其中71架。烏克蘭總統澤倫斯基昨天也指出，烏方擊中俄羅斯南部與西部各一座軍火庫。

路透社報導，烏克蘭空軍透過通訊軟體Telegram表示，俄羅斯無人機因烏軍電子戰系統失效後，另有6架無人機失蹤。

根據烏克蘭空軍，俄羅斯也自其在烏克蘭占領的盧甘斯克州（Luhansk）發射兩枚飛彈，但烏國空軍並未提及這些飛彈發生了什麼事。

法新社報導，烏克蘭軍方指出，烏軍擊中俄羅斯南部克拉斯諾達爾邊疆區（Krasnodar）城市齊赫列茨克（Tikhoretsk）附近一座軍火庫，並稱它是俄方「3大彈藥儲藏基地」之一，對俄國全面入侵烏克蘭的後勤作業具有重要性。

烏軍還提到，他們也擊中位於俄羅斯西部特維爾州（Tver）另一座軍火庫。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在每日晚間演說談到，烏方再擊中俄方軍火庫，當地存放「大批俄羅斯戰術飛彈和導引炸彈，所有俄國用以恐嚇我們的城市與陣地的一切」。

澤倫斯基還說：「我想要強調，我們正運用我們的能力和武器做到這件事，並未借助我們夥伴（盟邦）能提供的手段。」

澤倫斯基將啟程訪問美國，外界預期他將做出最後一搏，試圖說服華府放行基輔使用西方提供的遠程武器，打擊俄羅斯境內領土。

俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區行政長官康卓葉夫（Vieniamin Kondratyev）表示，無人機襲擊在齊赫列茨克市附近造成的火勢「蔓延至易爆炸物體」。他宣布疏散1200位村民，稍後又宣告有5萬居民的齊赫列茨克市進入緊急狀態。

俄烏戰爭 俄羅斯 基輔 澤倫斯基 烏克蘭 空軍

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