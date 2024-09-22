澤倫斯基訪美前 俄稱不參加第2屆烏克蘭和平峰會

俄羅斯當局今天宣布，不會派遣代表參加11月可能舉行的第2屆烏克蘭和平峰會。烏國總統澤倫斯基先前表示，這次他將邀請莫斯科代表與會。

法新社報導，莫斯科在澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）本月26日訪問美國之前拒絕了這項邀請。澤倫斯基除將出席聯合國安全理事會（U.N. SecurityCouncil）與聯合國大會的會議，還將分別會晤美國總統拜登（Joe Biden）及代表民主黨參選下任總統的現任副總統賀錦麗（Kamala Harris），並提出他的和平提議。

俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今天發布聲明表示，烏克蘭和平峰會「只會重提相同的目標：推動不可行的『澤倫斯基方案』作為化解衝突的唯一基礎，獲得世界多數國家的支持，並向俄羅斯發出投降的最後通牒。」

「我們將不會參加這種『峰會』。」

莫斯科重申，他們早就準備好討論「嚴肅的提議」，即必須考慮總統蒲亭（Vladimir Putin）6月提出、由「地緣政治現實」構成的實際情況。

蒲亭6月時曾表示，只要烏克蘭同意放棄莫斯科聲稱擁有的4個烏國地區，俄羅斯就會同意和談。