美英尚未同意！澤倫斯基盼准許使用長程飛彈 促拜登點頭贏「歷史地位」

衛報21日報導，烏克蘭總統澤倫斯基在下周赴美展開關鍵之旅前召開了記者會，敦促美國總統拜登，允許烏軍用美援武器對俄羅斯境內進行長程打擊，並在卸任前透過「強化烏克蘭」贏得「歷史地位」。

澤倫斯基表示，他將提出結束戰爭的「勝利計畫」。雖然「公正和平」的願景尚未公諸於眾，但澤倫斯基說，這涉及用西方飛彈對俄羅斯境內進行縱深打擊，同時也證實，儘管烏方進行了幾個月的高層遊說，卻仍未獲開綠燈，「美國與英國都不准我們在俄羅斯國土、針對任何目標、在任何距離使用這些武器」。

澤倫斯基還說，英法的暴風影/SCALP巡弋飛彈，以及美國的ATACMS系統，都「沒有提供我們所需的數量」。他認為，國際夥伴的不情願態度，可以用擔心對俄「升級」來解釋，基輔對此並不認同。

有記者提問，當他跟拜登26日會面時，可能用什麼方式說服對方，澤倫斯基則指出，拜登過去曾在「艱難的討論」後改變「改變他的看法」，而拜登的一些幕僚支持打擊，「已經是一項成就」。他接著宣稱，「拜登可以在他擔任美國總統時強化烏克蘭，並且做出重要決定，讓烏克蘭變得更強大與保護其獨立。我認為，畢竟這是一個歷史使命」。

澤倫斯基透露，除了會晤賀錦麗，他將「很有可能」在26日或27日跟川普開會，「我們的團隊正在聯繫，最重要的是要有時間。我不會展望未來，但我認為，這將對我們雙方都很重要」。

在記者會上，澤倫斯基把入侵俄羅斯庫斯克州稱為一場成功，暗示此次行動可能成為未來談判的一部分。他說，入侵庫斯克防止俄羅斯對烏克蘭北部蘇梅州發動攻勢，並指「敵軍」已被迫從前線其他戰區調動42000名兵力。

澤倫斯基承認，烏東戰況仍然艱難，基輔需要長程武器以反制俄軍用空投導引炸彈進行攻擊，稱俄軍的滑翔炸彈「摧毀了一切」，用砲兵「徹底擊潰」，然後派步兵佔領烏軍陣地。同時，克里姆林宮預見到白宮會同意ATACMS打擊，已經將戰機移到其他更偏遠的機場。

澤倫斯基說，「我們不能僅僅談論ATACMS，為什麼？因為太晚了」，並表示需要「嚴肅的決定」。