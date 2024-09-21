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「可怕的攻擊」俄軍飛彈夜襲烏克蘭 製鋼重鎮克利福洛3死3傷

中央社／ 基輔21日綜合外電報導
烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州州長賴薩克今天表示，當地克利福洛市遭到俄羅斯在夜間發動飛彈攻擊，導致1名12歲男童和2位7旬婦人喪命，另有3人受傷。圖攝於9月6日。圖／美聯社
烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州州長賴薩克今天表示，當地克利福洛市遭到俄羅斯在夜間發動飛彈攻擊，導致1名12歲男童和2位7旬婦人喪命，另有3人受傷。圖攝於9月6日。圖／美聯社

烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州州長賴薩克今天表示，當地克利福洛市遭到俄羅斯在夜間發動飛彈攻擊，導致1名12歲男童和2位7旬婦人喪命，另有3人受傷。

路透社報導，賴薩克（Serhiy Lysak）於通訊軟體Telegram發文寫道：「敵軍再次對克利福洛（KryvyiRih）發動了可怕的攻擊，就在半夜、這座城市沉睡時。」他指出，另有3人受傷，已經送往醫院。

死於俄軍空襲的2位婦人年紀分別是75歲與79歲。賴薩克也提到，當地有2棟建築被毀，還有20棟建築受損。

位於第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）的克利福洛是烏克蘭中部製鋼重鎮，距離最近的俄羅斯軍隊占領區僅40多英里，這座城市也經常遭受空襲。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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