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擔心遭俄羅斯監控！烏克蘭禁止官方人員使用Telegram

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
烏克蘭禁止官方人員使用Telegram，以防遭到俄羅斯監控。路透
烏克蘭禁止官方人員使用Telegram，以防遭到俄羅斯監控。路透

烏克蘭最高安全機構20日表示，烏克蘭已禁止在國家官員、軍事人員和關鍵工作人員的官方設備上，使用Telegram即時通訊應用程式，因為烏克蘭認為敵方俄羅斯可以暗中監視訊息和用戶。

路透報導，烏克蘭國家安全與國防委員會發布聲明稱，在烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）向委員會提供俄羅斯特種部隊有能力窺探該平台的證據後，國家安全與國防委員會宣布上述限制。

但烏克蘭打擊假消息中心（Centre for Countering Disinformation）主任科瓦連科（Andriy Kovalenko）在Telegram上發文說，這些限制僅適用於官方設備，不適用於個人手機。

Telegram在烏克蘭和俄羅斯都被大量使用，自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，這個即時通訊應用程式已成為重要的資訊來源。但烏克蘭安全官員多次對於在戰爭期間使用Telegram表示擔憂。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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