歐盟主席訪烏宣布加碼貸款1兆元 自凍結俄羅斯財產償付

歐盟執委會主席范德賴恩今天出訪基輔時宣布將對烏克蘭加碼提供350億歐元（約新台幣1.2兆元）的貸款，供烏國政府能快速彈性運用，後續再透過凍結俄國財產的孳息慢慢償還。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）繼昨天宣布1.6億歐元的援助烏克蘭過冬方案後，今天在她俄烏戰爭後第8度出訪基輔時提出前述加碼貸款計畫。

歐盟對烏克蘭戰時艱困的國家財政設有「總體財政支援」（Macro-Financial Assistance）貸款機制，范德賴恩今天宣布新一波貸款上限可達350億歐元。

她在記者會向烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）說，「這筆貸款將直接流入你們的國家預算，改善烏克蘭的總體財政穩定，提供最大的運用彈性以配合需求，例如強化軍事能力」。

歐盟並提出「烏克蘭貸款合作機制」（Ukraine LoanCooperation Mechanism）來活化被歐美政府凍結的俄羅斯中央銀行財產孳息。方法是像前述歐盟對烏國的大筆貸款，烏克蘭政府未來不必直接償還，而是從陸續累積扣下來的俄產孳息裡償付。

歐盟執委會表示，包括歐盟和參與七大工業國（G7）對烏克蘭倡議高達450億歐元（約新台幣1.6兆元）的特殊貸款計畫（ERA）的貸款方，都可以從凍結俄產孳息裡獲得償還。今年6月七大工業國高峰會已同意動用俄產援烏。

據執委會提供背景資料，俄國央行存放在歐盟成員國並自2022年2月侵烏後被凍結的資產價值約2100億歐元（約新台幣7.5兆元），估計每年累積利息25至30億歐元，歐盟認定這筆孳息是「不義之財」，即便在解除凍結後也無需交給俄國央行。

但烏克蘭在戰爭拖垮財政下，光透過凍結俄產慢慢累積的利息，不見得足以償還歐美貸款。歐盟執委會解釋還款來源的順序，首先是動用俄產利息，其次是執委會可動用的累計超額經常性收入，第3個來源是未來烏克蘭可能獲得的戰後賠償，最後才是由烏克蘭政府負擔。

執委會強調對烏克蘭的貸款將是高度優惠、還款期限最長可達40年。這項計畫尚待歐洲議會（EuropeanParliament）和歐盟27國多數決同意。

自俄烏戰爭以來，歐盟機構及成員國至今提供烏克蘭的貸款和捐助達1183億歐元（約新台幣4.2兆元）。

在俄國持續侵略下，據烏克蘭政府和國際貨幣基金（IMF）合作估算，2025年烏克蘭國家財政需求將達380億美元（約新台幣1.2兆元），較原先估計值增加120億美元，反映戰爭的破壞性。