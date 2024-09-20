供暖季將至俄攻勢不歇 歐盟主席第8度訪基輔討論對烏克蘭援助

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩今天再度訪問烏克蘭首都基輔，鑑於冬季將至而俄羅斯持續轟炸烏克蘭能源設施，她此行目的在強調繼續提供烏克蘭支援。

法新社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群媒體平台X發布她在1座火車站的照片，並搭配文字寫道：「供暖季節即將展開，而俄羅斯仍不斷攻擊（烏克蘭）能源基礎設施，我於是第8度訪問基輔。」

她並表示：「我們將協助烏克蘭的英勇奮戰。我來到這裡是為了討論歐洲的支援，涵蓋範圍從過冬準備、防禦到七大工業國集團（G7）貸款的取得與進展。」

俄羅斯全面侵略烏克蘭已長達30個月餘，烏克蘭目前雖已反攻進入俄國境內並控制庫斯克州（Kursk）部分地區，莫斯科仍在烏東加緊推進。

烏克蘭曾遊說盟友允許其使用西方提供的武器來打擊深入俄羅斯境內的「具正當性」軍事目標，英美兩國皆已展開相關討論，但歐盟（EU）國家仍意見分歧。不過歐洲議會昨天已通過1項決議，呼籲歐盟國家允許基輔這麼做。