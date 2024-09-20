外媒指印度製造彈藥遭轉送烏克蘭 印外交部否認

路透社先前報導指，印度製造商售出的彈藥，被歐洲買家送到烏克蘭，印度外交部駁斥這樣的說法，稱這是「不正確、誤導人」的。

路透社在報導中引述印度、歐洲政府國防官員的對話，及對海關進出口數據的分析，稱印度軍火商出售的彈藥，被歐洲買家轉送到烏克蘭，這樣的情況已經發生1年多了，且俄羅斯政府至少兩度向印度政府反映此事，但印度政府並未出手干預。

該報導指出，烏克蘭正卯足全力要擋下俄羅斯對烏國東部後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）的攻勢，但火炮彈藥嚴重短缺。

針對路透的報導，印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）說：「我們看到路透社的報導了，那是推測出來的（內容）、是具有誤導性的，報導暗示印度有違反規範的作為，但事實上那是不存在的，所以這樣的説法是不正確、會誤導人的。」

賈斯瓦強調，在軍事相關物資出口該遵守的國際義務上，印度一直以來都沒有可以挑剔的地方，他說：「印度在出口這些東西時，始終都會考慮到防止（武器）擴散的國際義務，並在法律、監管框架下，對最終用戶等細節作全面性的評估。」

印度的法規規定，出口的武器只能由申購者使用，若未經授權即轉讓第三方使用，未來可能無法再自印方購得武器。