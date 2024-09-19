不讓烏克蘭屈服俄羅斯 德國擬追加142億軍援

中央社／ 柏林19日綜合外電報導
德國計劃今年向烏克蘭提供近4億歐元（約新台幣142億元）的額外軍事援助。圖為烏克蘭頓涅茨克地區遭俄羅斯無人機襲擊畫面。圖／美聯社
德國計劃今年向烏克蘭提供近4億歐元（約新台幣142億元）的額外軍事援助。圖為烏克蘭頓涅茨克地區遭俄羅斯無人機襲擊畫面。圖／美聯社

根據法新社今天所見的聯邦財政部文件，德國計劃今年向烏克蘭提供近4億歐元（約新台幣142億元）的額外軍事援助。

法新社報導，柏林已經成為僅次於華府的烏克蘭第2大軍事援助國，今年已為基輔撥款約75億歐元（約新台幣2670億元）。

然而，總理蕭茲（Olaf Scholz）因此在軍援問題上面臨國內壓力，反對向基輔提供支持的政黨在本月初重要的地區選舉中大有斬獲。

致國會預算委員會函中提到，追加預算是為「履行德國政府支援烏克蘭武裝部隊的承諾」。

信中說，俄羅斯軍隊在烏克蘭的進展已導致戰場上「重大軍備損失」、「未獲大幅增援，烏克蘭會有在防衛戰鬥中屈服的嚴重風險」。

這封信件要求「毫不遲延地」提供用於無人機和防空設備的資金，使相關款項「於2024年剩餘時間內在烏克蘭戰場上得以發揮作用」。

由於希望達成自由派財政部長林德納（ChristianLindner）撙節開支的要求，根據預算文件草案，柏林計劃將明年援烏預算削減至約44億歐元（約新台幣1566億元）左右。

俄烏戰爭 俄羅斯 德國 烏克蘭 軍援

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