俄羅斯稱再占烏東村莊 進逼波克羅夫斯克

俄羅斯當局今天宣布，俄軍又攻下位於烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）的另1個村莊。近月來俄軍在該州可謂大有斬獲。

法新社報導，自今年夏天以來，俄羅斯每隔一段時間就會宣布俄軍在烏東地區攻占新的村莊。

俄國國防部表示，俄軍「解放了格奧爾吉耶夫卡（Georgievka）村」。這個村莊位於頓內茨克市以西約30公里處。頓內茨克市是頓內茨克州的首府，現由俄軍掌控。

格奧爾吉耶夫卡村位於馬林卡（Marinka）與庫拉霍韋（Kurakhove）之間。馬林卡去年底被俄軍攻陷，庫拉霍韋鎮仍由烏軍鎮守，近幾週當地的前線並無太大變化。

格奧爾吉耶夫卡也位於克拉斯諾戈里耶夫卡（Krasnogorivka）以南，這座城鎮上週被俄軍占領。

在頓內茨克州更北的地區，俄羅斯正步步進逼波克羅夫斯克（Pokrovsk）鎮。

烏軍占領俄國庫斯克州（Kursk）大片地區月餘以來，俄軍在烏東持續挺進。基輔今天表示，俄軍今天砲轟與庫斯克州接壤的烏國東北部蘇米州（Sumy），造成2人死亡。