俄稱收復庫斯克州2村 有利進攻烏軍後勤樞紐

俄羅斯軍隊致力擊退上月跨境攻入俄國領土的數以千計名烏克蘭士兵之際，1名俄軍高階指揮官表示，軍隊已收復西部庫斯克州的2座村莊。

路透社報導，烏克蘭8月6日在大批無人機和重型武器支援下，突破邊境攻入俄羅斯西部庫斯克州（Kursk），這是俄國自二戰以來所遭受規模最大的外國襲擊。

車臣「阿赫馬特」（Akhmat）特種部隊指揮官、俄羅斯國防部軍事政治副部長阿洛迪諾夫少將（Apti Alaudinov）指出，俄方已收復尼古拉耶沃－達里諾（Nikolayevo-Darino）和達里諾（Darino）2個村莊。

這2座村莊距離烏軍8月進攻的前線約15公里。接下來俄軍可以此為據點，進攻烏軍後勤樞紐史維德里科沃（Sverdlikovo）。

阿洛迪諾夫說，「我軍的整個前線已向前推進」，並稱俄軍在烏克蘭東部也有所進展。