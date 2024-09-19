打擊俄羅斯境內更深處？烏克蘭長程飛彈等授權 傳拜登政府仍未被說服

美聯社19日報導，拜登政府仍然未被說服，應該給予烏克蘭授權，向俄羅斯境內更深處發射長程飛彈。美國官員則表示，他們正在尋求更多有關基輔當局將如何使用這些武器，以及如何融入更廣泛戰略的詳盡資訊。

美國官員表示，就在拜登總統準備下周會晤烏克蘭總統澤倫斯基之際，美方已要求烏方更加清楚闡明作戰目標。政府官員擔心放寬武器使用禁令將影響有限，並且附帶巨大的風險；俄羅斯總統普亭上周警告，如果美國及北約盟邦允許烏克蘭使用長程武器，俄羅斯將跟他們「交戰」。

美國國防官員一再主張，長程飛彈數量有限，而且烏克蘭已在使用自製長程無人機打擊俄羅斯境內更深遠的目標。烏克蘭18日出動無人機進行夜間打擊，命中距離烏俄邊境500公里的俄羅斯特維爾州托洛貝茲鎮附近一處大型武器庫，引發大火，表明了烏方此一能力。

然而，烏克蘭的領導人表示，他們需要許可，才能打擊遠離邊境的俄軍武器庫、機場和軍事基地，以刺激俄羅斯尋求和平。

報導同時指出，美國正在承受北約盟邦的越來越大壓力。盟邦認為，應讓烏克蘭決定如何使用、在何處使用軍援武器，以及如何作戰。一名美國資深官員表示，美國參謀首長聯席會議主席布朗出席了上周末在歐洲舉行的北約國防首長會議，期間就提到這個議題，大多數與會者支持改變；美國官員均匿名受訪。

美聯社還報導，烏克蘭正在施壓，使用美援ATACMS和英援暴風影飛彈打擊俄羅斯境內更深處。拜登上周會晤英國首相施凱爾時討論了這個問題。知情美國官員表示，他們相信施凱爾正在尋求拜登批准，讓烏克蘭將暴風影飛彈用於擴大俄羅斯境內的打擊；因為暴風影飛彈零件在美國製造，拜登的批准有其必要。

根據報導，施凱爾表示，當全球領袖齊聚參加下周召開的聯合國大會時，會談將繼續進行。拜登預計下周稍晚自聯合國返回白宮後會晤澤倫斯基。一名美國資深官員表示，美方希望幫助烏方計畫作戰目標和使用長程武器。