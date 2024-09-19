有自信取勝？澤倫斯基喊「完全準備好」 烏官員反指：為時過早

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤倫斯基周三（9月18日）表示，基輔已「完全準備好」其「勝利計劃」，以終結與俄羅斯的戰爭。

澤倫斯基在每日晚間影片講話中說：「今天，我們可以說，我們的勝利計劃已完全準備好了，所有要點。」他說：「一切都已制定出來。現在最重要的是去落實的決心。」 澤倫斯基沒有透露計劃的具體內容。路透社報導稱，該計劃的基礎是一份已於2022年推介的和平計劃，其中要求俄羅斯撤回所有軍隊，恢復烏克蘭1991年的邊界。

上周，這位烏克蘭領導人曾表示，他打算於「本月」與美國總統拜登就這一計劃進行磋商。路透社推測，這可能是指下周澤倫斯基出席聯合國安理會和全體大會期間。

澤倫斯基在周三的講話中還表示：「和平沒有替代方案，任何凍結戰爭或其它操縱行為都只會讓俄羅斯的侵略升級。我們需要可靠和長久的安全，既是為烏克蘭，也是為整個歐洲。」

澤倫斯基表示，他的目標是，在11月舉行另一次國際和平峰會，屆時介紹他的願景，以終結戰爭，而俄羅斯將會受到邀請參加峰會。

俄烏戰況

周三，烏克蘭軍方一名發言人向法新社表示，俄羅斯在庫爾斯克地區試圖奪回烏克蘭控制領土的反攻「被阻止」。不過，另一名不願透露姓名的烏克蘭官員之後低調表示：「俄羅斯在庫爾斯克地區的行動還在繼續，所以說俄羅斯完全失敗了還為時過早。」

俄羅斯國防部則在一份聲明中稱，其軍隊仍在庫爾斯克部分地區發動攻勢，並在其它地區擊退烏克蘭的進攻。俄軍方一名高級指揮官稱，在庫爾斯克對烏克蘭軍隊的反攻取得進展。

烏克蘭空軍稱，周三至周四夜間，共擊落42架俄羅斯入侵的無人機。此外，還攔截四枚導彈。烏有關部門表示，俄羅斯對烏南部前線地區紮波羅熱的進攻中，一名較年長的女性身亡。

Today, there was a lot of work with our foreign affairs team – we’re preparing meetings with partners and negotiations. The priority is not only to implement everything we’ve already agreed upon, especially what’s being delayed at the logistical stage, but also to focus on more… pic.twitter.com/uarQZYCh39 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 2024年9月18日

（法新社、路透社）

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