歐盟援助57億元助烏克蘭過冬 增建具韌性再生能源

歐盟宣布將對烏克蘭提供約新台幣57億元援助以協助冬季能源需求，在俄軍嚴重破壞烏克蘭能源設備下，這項計畫預期補救其一半的電力缺口，並將建置更多具韌性、能快速修復的再生能源。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天與國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）聯合舉行記者會做此宣布。

范德賴恩指出，俄羅斯近一個月鎖定烏克蘭能源設施猛轟，破壞了烏國一半的電力供應來源，約9吉瓦（GW），顯示出俄國的殘暴。她說，歐盟將盡一切所能使烏克蘭電燈仍能亮、人民能保暖、經濟能持續運行。

歐盟的援助計畫旨在迅速補救4.5吉瓦的電力，包括修復電廠、提供更多設備，目標涵蓋15%烏克蘭電力需求；增加歐盟對烏國的電力出口，預計補充12%烏國用電需求。

這波援助將花費近1.6億歐元（約新台幣57億元），其中1億歐元（約新台幣36億元）來自歐盟國家凍結的俄國財產孳息，將全數投入被俄軍破壞的電力設備復原，其餘經費則投入對烏國民眾提供暖氣和庇護所。

歐盟強調將協助烏克蘭建置去中心化的電力設施，包括捐助太陽能板給醫院，增加較有韌性、能快速修復的再生能源供應。

自2022年俄國全面入侵烏克蘭以來，歐盟共計提出20億歐元針對烏國能源安全的援助計畫。

范德賴恩並宣布她明日將出訪基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）當面討論此計畫。