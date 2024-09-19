俄羅斯無人機頻侵犯領空 北約東翼9國要求集體回應
俄羅斯以無人機和飛彈對烏克蘭發動攻擊，卻一再侵犯鄰近國家領空，北約東翼9國的國防部長今天要求北約做出集體回應。
法新社報導，俄國自2022年2月入侵烏克蘭以來，莫斯科當局幾乎每天對烏克蘭進行無人機和飛彈攻擊，連靠近烏克蘭西部與歐洲聯盟（EU）、北大西洋公約組織（NATO）成員國接壤的邊界地帶也受到波及。
羅馬尼亞和拉脫維亞9月初曾指出，俄軍有次對烏克蘭發動夜襲時，俄國無人機和飛彈接連飛越他們兩國的領空。
北約東翼9國的防長對俄國無人機和飛彈一再侵入北約盟國空域表示「深切憂慮」，並敦促「北約內部做出集體回應」，同時要求北約協助「提升我們偵察、識別及必要時攔截低空慢速飛行物體的能力」。
羅馬尼亞國防部長提爾瓦（Angel Tilvar）在首都布加勒斯特（Bucharest）舉行的國防部長會議後告訴記者，「有必要在盟國層級上採取強而有力且協調一致的應對措施，並迅速實施北約的整合防空反飛彈（IAMD）輪替模式」。
北約東翼9國就是所謂的「布加勒斯特9國」（Bucharest Nine），包括保加利亞、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞以及斯洛伐克。
烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）今天稍早才呼籲，烏克蘭鄰國應考慮擊落俄軍飛彈和無人機的可能性。他從羅馬尼亞展開區域性訪問時，形容俄國的空襲是「全球性威脅」。
北約曾表示，目前沒有任何跡象顯示，這些事件是俄羅斯對北約盟國進行的「蓄意攻擊」。
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