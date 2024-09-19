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印度軍火經歐洲轉送烏克蘭 莫迪政府默許、無視俄抗議

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
印度軍火製造商銷售的砲彈經由歐洲客戶轉運至烏克蘭。圖為印度軍方2016年進行模擬軍演。路透
印度軍火製造商銷售的砲彈經由歐洲客戶轉運至烏克蘭。圖為印度軍方2016年進行模擬軍演。路透

路透首度獨家報導，依據印度與歐洲政府及國防產業十數名官員，以及路透取得的商業海關資料，印度軍火製造商銷售的砲彈經由歐洲客戶轉運至烏克蘭，且若干消息人士透露，相關貿易的時間已經超過一年，儘管俄羅斯提出抗議，但印度政府並未阻止。

消息來源和海關資料顯示，為了支援烏克蘭對俄羅斯的防禦而轉移軍火的情況已經發生一年多。印度的武器出口法規限制武器只能由申報的購買者使用，如果發生未經授權的轉讓，購買者將面臨未來銷售被終止的風險。

3名印度官員表示，克里姆林宮已經至少分別2次場合就此事向印度提出問題，包含今年7月俄印外交部長會晤。

印度外交部發言人甫於今年1月否認運送或銷售任何軍火給烏克蘭。

2名印度官員與2名國防產業消息人士告訴路透，印度製軍火僅占烏克蘭進口武器總量非常少，一名官員預估不到1%。而路透無法確定這些火藥是否由歐洲客戶轉售或捐贈給烏克蘭。

根據1名西班牙和1名印度資深官員，以及印度國營軍火公司Yantra India的1名前高階主管，轉運印度軍火到烏克蘭的歐洲國家為義大利和捷克，包含義大利未上市的國防承包商MES（Meccanica per l'Elettronica e Servomeccanismi），MES是Yantra India最大的客戶。

該印度官員表示，政府正在監控該情形。但他與一名直接知情轉運情況的國防工業主管均不願具名表示，印度政府並未採取任何行動限制對歐洲的供應。

印度與烏克蘭最主要的盟邦美國，最近才加深國防和外交合作以因應中國日益加大的威脅；另一方面，印度與其主要的武器供應商俄國關係熱絡，總理莫迪一直拒絕加入以西方為首對莫斯科的制裁。

但根據熟悉政府想法的6名印度消息人士透露，印度做為長期的全球最大武器進口國，也將俄烏戰爭視為發展武器出口產業的契機。

智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute）數據顯示，印度在2018年至2023年間的軍火出口剛超過30億美元。

路透指出，根據可取得的海關商業紀錄顯示，2022年俄烏戰爭爆發前，印度3大軍火製造商，分別為Yantra、Munitions India和Kalyani Strategic Systems，對義大利、捷克、西班牙語斯洛維尼亞出口總額280萬美元的彈藥零件，而這些國家的國防承包商在烏克蘭供應鏈投入大量資金。數據顯示，在2022年2月至2024年7月期間，該數字已增至1億3525萬美元，其中包括印度開始向這4個國家出口的已完成彈藥。

史丹佛大學印度國防專家塔拉伯爾（Arzan Tarapore）說，印度擴大武器出口是最終轉移到烏克蘭的主要因素，「可能在突然的擴大出口中，終端客戶違反規定」。

俄烏戰爭 俄羅斯 印度 烏克蘭

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