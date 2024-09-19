美專家：俄羅斯對混亂感興趣 若試圖影響台海不意外

美國大西洋月刊（The Atlantic）撰稿人、中東歐事務專家安愛波邦近日接受中央社採訪時說，像俄羅斯、中國這類專制國家確實對混亂和不穩定感興趣；若俄羅斯果真試圖影響台灣海峽情勢，她不會感到意外。

安愛波邦（Anne Applebaum）是在回應俄羅斯是否可能對「台海有事」有興趣時，作以上表示。

一名歐洲情報界消息人士去年曾告訴中央社，情資顯示，俄羅斯尋求藉機在台海生事、在適當時機催化局勢升高，包括迫使北京認定不得不在台海採取更激進舉措，以「保護中國自身利益」。這將迫使美國因為必須應對「台海有事」，而無力有效反制俄羅斯在歐洲的活動。

此外，在中國屆時可能尋求支援的情況下，俄羅斯將有機會藉此改變自身在對中關係屈居劣勢的現況。

今年5月，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）告訴國會，美方首次見到中俄實施與台灣有關的聯合軍演。中國絕對希望俄羅斯能就台灣進行合作，而中俄「沒有理由不合作」。

海恩斯指出，美國軍方和情報界越來越擔憂同時與中、俄發生衝突的可能性。

曾獲普立茲獎（Pulitzer Prizes）肯定、具歷史學專業背景的安愛波邦9月上旬造訪英國，宣傳新書Autocracy, Inc.（專制統治公司，暫譯），期間與駐英外籍記者座談，會後接受中央社採訪。波蘭外交部長席科斯基（Radosław Sikorski）是安愛波邦夫婿。安愛波邦以對中東歐的長期深入觀察著稱。

安愛波邦認為，長遠而言，促使俄羅斯終止在烏克蘭的戰爭符合中國利益，這是考量中國在歐洲有許多利益、也希望與歐洲國家建立良好關係。她坦言難以解釋為何中國不促俄止戰，反而選擇保全俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和俄羅斯經濟。她推測這是受意識形態因素影響。

在美國、台灣及其他國家地區不乏意見認為，對俄羅斯和中國可採取「分而治之」、利用俄中矛盾獲取利益的策略；在中國整體實力明顯較俄羅斯更具威脅性的情況下，相關人士往往主張可「聯俄制中」。

安愛波邦在座談期間指出，這是「迷思」。在華府有人主張，美國應嘗試破壞俄中關係，並與俄羅斯另外談好條件、促成美俄聯合對抗中國。安愛波邦說，這是行不通的。

她指出，儘管俄中不是「至愛好友」、彼此之間也有衝突，它們卻有共同利益和目標，其中包括反對並打擊自由、法治、權利等概念。

同樣道理也適用伊朗和北韓各自與俄、中的關係，以及這4個國家的「利益同盟」。安愛波邦認為，這些國家的共同利益和目標及對自由民主體制的威脅，才該是各界關注重點，而不是它們之間的差異。

俄羅斯對歐洲構成直接威脅；安愛波邦提到，不僅在烏克蘭，俄羅斯也可能在波羅的海國家、波蘭，甚至德國企圖奪取土地。

她指出，年輕的蒲亭在蘇聯情治機關「國家安全委員會」（KGB）任職時，曾派駐東德，親身經歷「蘇聯帝國」廣及東德的歲月。今天的蒲亭是否可以想像東德「回歸」、成為「俄羅斯帝國」一部分？安愛波邦說：「是，他可以。」

不過，執迷於帝國主義狂熱的蒲亭恐怕也正把俄羅斯帶往「失敗國家」（failed state）境地。安愛波邦提到，部分國家領導人對掌權上癮、執著於維護個人的「權」與「錢」，為此不惜讓國家失能並淪為「失敗國家」，蒲亭也很有可能走上這條路。