俄國官媒：俄軍占領烏東城鎮烏克蘭斯克 向西推進

國營媒體俄羅斯新聞社和親俄國戰爭部落客報導，俄軍今天控制了烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）城鎮烏克蘭斯克，並向西推進，試圖占領整個頓巴斯（Donbas）地區。

俄羅斯新聞社（RIA）引述俄國軍方未具名的消息人士說法報導，俄軍在烏克蘭斯克（Ukrainsk）郊外1座礦場隧道通風井升起他們的旗幟，該鎮在戰前擁有超過1萬人口。

路透社報導，出生於烏克蘭但立場親俄的軍事部落客波多利亞卡（Yuri Podolyaka）表示，「烏克蘭斯克是我們的了」，他補充說，俄軍「幾乎完好無損地」占領這座城市，因此可將其作為進一步攻擊行動的基地。

烏軍參謀部在晚間的報告中並未提及烏克蘭斯克易手一事，只說這是受到俄國攻擊的幾個地點之一。參謀部並提到波克羅夫斯克鎮（Pokrovsk）附近已記錄到34次襲擊。

由於戰區報導的限制，路透社未能立即核實任一方的戰場聲明。

波多利亞卡說，在戰前擁有超過1萬人口的南部城鎮希爾尼克（Hirnyk）和戰前人口超過2萬的塞利多韋（Selydove）是俄軍接下來的目標。