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劇烈爆炸！傳烏克蘭無人機襲俄西部彈藥庫 火勢覆蓋6公里寬範圍

中央社／ 基輔18日綜合外電報導
烏克蘭無人機對俄羅斯西部特維爾州1座存放飛彈和彈藥的倉庫發動攻擊。 路透社
烏克蘭無人機對俄羅斯西部特維爾州1座存放飛彈和彈藥的倉庫發動攻擊。 路透社

烏克蘭安全消息人士指出，烏克蘭無人機今天稍早對俄羅斯西部特維爾州（Tver）1座存放飛彈和彈藥的倉庫發動攻擊，引發強烈爆炸和大火，迫使鄰近城鎮的居民撤離。

路透社報導，消息人士表示，烏克蘭無人機在俄羅斯國防部火箭炮兵裝備局位於托洛貝茲鎮（Toropets）的1座大型倉庫造成「威力極大的爆炸」。襲擊發生後，火勢覆蓋了6公里寬的範圍。

法新社報導，消息人士說：「倉庫內存放用於伊斯坎德（Iskander）戰術飛彈系統和圓點-U型（Tochka-U）戰術飛彈系統的飛彈、導向空用炸彈以及火砲彈藥。」

特維爾州長魯德尼亞（Igor Rudenya）表示，烏克蘭無人機已遭擊落，由於發生大火，部分居民正在撤離中，但未具體說明燃燒的是什麼。

戰爭部落客和媒體今天稍早報導，這場無人機攻擊引發巨大爆炸，迫使部分鄰近這個大型俄國軍火庫的居民撤離。

烏克蘭安全局（SBU）消息人士表示，敵人利用飛彈摧毀烏克蘭城市，而烏克蘭安全局和武裝部隊持續「有系統地減少敵軍的飛彈潛力」。

俄烏戰爭 俄羅斯 炸彈 烏克蘭

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