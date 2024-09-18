德外長承諾向烏克蘭追加1億歐元援助

（德國之聲中文網）德國外長貝爾博克承諾向烏克蘭追加1億歐元（約1.11億美元）的冬季援助，以應對俄羅斯對該國基礎設施的持續攻擊。

貝爾博克周二（9月17日）在摩爾多瓦首都基希訥烏的一次會議上表示，對烏克蘭的支持"也是對摩爾多瓦和整個歐洲民主的支持"。此次會議旨在為烏克蘭鄰國、較小國家摩爾多瓦鼓動支持。

貝爾博克說："本地人民最擔心的是，如果烏克蘭陷落，摩爾多瓦將是下一個倒下的國家。"

俄羅斯對烏克蘭基礎設施的攻擊導致能源供應出現問題，並使該國一些地區的居民在冬季來臨之際缺乏水和取暖設施。

貝爾博克指責莫斯科企圖"讓烏克蘭人民的生活變得盡可能糟糕"。

貝爾博克還表示，俄羅斯總統普京也希望看到摩爾多瓦崩潰："他得到了相反的結果。摩爾多瓦和烏克蘭一樣，現在是歐盟候選成員國。"

她表示，目前的緊迫任務是進一步穩定摩爾多瓦。

貝爾博克在訪問摩爾多瓦期間與該國總統桑杜進行了會談。

周二下午，貝爾博克計劃訪問基希訥烏的一個戰略通信中心，該中心致力於對抗虛假信息和宣傳。

（德新社）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】