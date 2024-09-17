德國宣布增撥1億歐元 助烏克蘭過冬

德國外交部長貝爾伯克今天訪問摩爾多瓦期間宣布，將增撥1億歐元援助烏克蘭度過今年冬季。

路透社報導，貝爾伯克（Annalena Baerbock）到訪摩爾多瓦首都基希納烏（Chisinau），出席「摩爾多瓦夥伴平台」（Moldova Partnership Platform）部長會議。她於會前表示，俄羅斯再次計劃「打冬季戰爭，目的是儘可能讓烏克蘭人民生活痛苦」。

俄羅斯鎖定諸如電廠等能源基礎設施發動一波又一波襲擊，導致烏克蘭部分地區輪流停電。

基輔6月要求盟國提供更多防空系統，使其得以修復設施，確保在冬季期間得以滿足能源需求。烏克蘭在冬季時因為零下氣溫，導致能源需求處在高峰。

貝爾伯克今天也對俄羅斯日益擴大對區域的干預表達憂心，強調支持烏克蘭才是確保摩爾多瓦存續之道。

她說：「我們為支持烏克蘭而做的每一件事，同時也意味著與促進摩爾多瓦的穩定有關…顯然最令在場的各位憂心的是：一旦烏克蘭淪陷，摩爾多瓦會是下一個國家。」

出席這場會議的還包括法國、羅馬尼亞、波蘭、荷蘭、立陶宛等國外長。

2022年俄羅斯侵略烏克蘭後，基輔在歐洲的主要軍援國德國舉行了這個平台的首場會議。德國強調這是穩定摩爾多瓦經濟、保護其免受俄羅斯假訊息危害的更廣泛工作其中一環。

摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）指控俄羅斯試圖推翻她的政府，表示國家仍面臨嚴峻挑戰，敦促夥伴們增加援助。

她說：「俄羅斯對烏克蘭的戰爭已經對我國經濟造成巨大損害，我們從開戰第一天就譴責這場戰爭。戰爭造成的不確定性持續嚴重妨礙我國經濟發展，只要戰爭持續，這情況就會繼續下去。」

摩爾多瓦國家通訊社報導，基於「摩爾多瓦夥伴平台」架構，參與國在這次會議簽署了協議，提供摩爾多瓦逾3億歐元貸款、8000萬歐元撥款補助。