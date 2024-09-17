俄烏戰爭兩年半死傷100萬人 人口損失造成長期破壞性影響

俄烏戰爭打了兩年半，死傷人數估計高達100萬人。俄羅斯和烏克蘭在戰前就苦於人口萎縮問題，未來料將為此付出巨大代價。

俄烏都對傷亡人數保密，所以外界沒有確切數字。道瓊社報導，知情人士透露，今年稍早，烏軍估計共8萬人喪生，40萬人受傷。西方情報單位則估計俄軍死亡人數近20萬，受傷40萬。

人口損失將對兩國造成破壞性的長期影響。人口數才俄羅斯四分之一不到的烏克蘭會更慘。

俄羅斯總統普亭早已宣稱，扭轉俄羅斯長期人口下降趨勢是當務之急；外界揣測普亭侵略烏克蘭的背後動機之一，是吸收其人口來壯大俄羅斯。克里姆林宮已在占領地展開俄化運動。在烏東皫頓巴斯，出售資產和其他交易現在都要求要有俄羅斯公民身份。

研究歐洲人口的政治學家Ivan Krastev說，戰前，普亭增加俄羅斯人口的單一最有效作法就是2014年併吞克里米亞，俄羅斯因此增加了240萬人。

但戰爭會改變人口結構並破壞勞動力。俄烏戰爭爆發後有60多萬俄羅斯人出境，主要是有能力移居海外的較年輕專業人士。

烏克蘭上次人口普查是2001年，那時有人口4,800萬。人口學家和政府官員估計，2022年初，包含克里米亞在內的被占領區，烏國戰前人口降至4,000萬。戰爭爆發後有600多萬人逃離烏克蘭。

Ptoukha人口研究所的研究員Oleksandr Gladun對烏克蘭戰前人口的估計是較高的4,200萬人，約2,900萬人住在政府控制的領土。

除軍人死亡外，烏克蘭出生率也創新低。今年上半年死亡人數是出生人數的三倍：政府公布這段期間約25萬人死亡，僅87,000人出生，新生兒比去年同期少9%。2021年同期間有超過13萬名的新生兒。

烏克蘭總統澤倫斯基至今拒絕動員通常是戰鬥主力的18至25歲男性，據傳原因之一是這個年齡層多半尚未生育，如果新兵死亡或喪失工作能力，該國人口前景將更暗淡。烏軍平均年齡高於43歲。