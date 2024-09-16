烏克蘭邀聯合國視察庫斯克州烏軍占領區 俄批挑釁

基輔當局今天表示，已邀請聯合國及紅十字國際委員會前往俄羅斯庫斯克州（Kursk）烏克蘭部隊占領區，核實當地的人道情況。克里姆林宮批基輔當局此舉是「挑釁」。

法新社報導，烏克蘭外交部長西比哈（AndriySybiga）在社群媒體發文說：「我指示外交部正式邀請聯合國（UN）及紅十字國際委員會（ICRC）加入庫斯克州的人道主義努力。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「這是十足的挑釁。我們預料聯合國及紅十字國際委員會將對如此挑釁的聲明作出嚴肅評估。」

對於邀請聯合國及紅十字國際委員會訪問俄境烏軍占領區，烏克蘭外長西比哈並且說：「烏克蘭已準備提供協助以利他們推動工作，來證明烏國遵守國際人道法。」

西比哈指出：「從展開庫斯克州行動的第一天開始，身為一支有素養的歐洲軍隊烏克蘭武裝部隊，就展現了高度的專業並且恪遵國際人道法原則。」

烏軍8月6日跨境襲擊庫斯克州，殺得俄軍措手不及，並持續向俄國領土挺進數英里，占領許多城鎮和村莊。

俄羅斯國防部表示，俄軍正在庫斯克州展開反攻，今天從鳥軍手中奪回2座村莊。

基輔當局一直小心翼翼將烏國軍隊呈現在世人眼前，強調烏軍與占領約20%烏國國土的俄軍大不相同。但是莫斯科譴責說，基輔的攻勢已迫使庫斯克州約15萬俄國平民撤離。

西比哈發布聲明之際，紅十字國際委員會主席艾格爾（Mirjana Spoljaric Egger）正按計畫抵達莫斯科並展開訪問，預計探討一系列議題。就在數日前，紅十字國際委員會3名烏克蘭籍員工在烏東地區因砲擊而死。