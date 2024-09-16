哈爾科夫遇襲 澤倫斯基籲西方允烏攻俄境內目標

烏克蘭東部城市哈爾科夫（Kharkiv）遭到致命攻擊後，烏國總統澤倫斯基今天再次敦促西方盟友，允許基輔攻打俄羅斯境內的軍事目標，特別是空軍基地。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在每天例行演說中表示：「只有系統解決方案才能對抗這種恐怖：摧毀俄羅斯軍事航空基地的長程解決方案。」

「我們正在等待主要來自美國、英國、法國、德國、義大利的適當決定。」

稍早一枚俄羅斯製導引炸彈攻擊哈爾科夫市一棟住宅大樓，引發大火，後被消防隊員撲滅。這是這座東北部城市遭遇一連串攻擊中的最新一起。

哈爾科夫市市長泰芮可夫（Igor Terekhov）在Telegram上表示，救援人員從廢墟中挖出一名老婦遺體，共有42人受傷。

澤倫斯基在演講中表示，俄羅斯今天也用導引炸彈攻擊蘇米（Sumy）和頓內茨克（Donetsk）地區。

他說，俄羅斯軍隊每天執行「至少100次此類空襲」。

正是為了防止此類攻擊，烏克蘭請求西方盟友允許他們攻打俄羅斯境內的軍事目標，但西方盟友擔心局勢因此升級而猶豫不決。

地方當局表示，同樣是在今天，俄羅斯軍隊節節逼近烏東重要後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk），砲轟當地造成一人死亡。

8月以來，波克羅夫斯克已有2萬多人，也就是近一半人口逃離。過去兩週俄羅斯的攻擊，導致留在當地的許多居民斷水斷電。