多位州長控訴遭空襲！烏克蘭指俄羅斯發動4起襲擊 至少釀7死

烏克蘭數個州長表示，俄羅斯昨天對烏國東部、南部及東南部州發動4起攻擊，造成至少7死。

路透社報導，烏克蘭東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）州長費多羅夫（Ivan Fedorov）表示，俄羅斯砲彈擊中當地胡里艾伯勒鎮（Huliaipole）一家農業公司，釀3死。

他在社群媒體平台Telegram發文說，「所有死者都是這家公司的員工」；路透社未能核實烏克蘭戰爭中這幾起最新攻擊的細節。

烏國南部敖德薩州（Odesa）州長基佩爾（Oleh Kiper）也在Telegram發文說，黑海港市敖德薩近郊遭遇飛彈攻擊，造成2死1傷。

南部赫松州（Kherson）州長普羅克丁（Oleksandr Prokudin）在Telegram發文說，「1名60歲老翁因傷勢過重，今天下午在醫院過世」，這是俄國飛彈攻擊造成的第6死。

東部哈爾科夫州（Kharkiv）州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）也在Telegram發文指出，俄軍利用高速龍捲風S型多管火箭砲，攻擊當地村莊皮斯基-拉德基夫斯基（Pisky-Radkivski），他說已從碎磚瓦礫中尋獲1名72歲老嫗遺體，另有2人送醫治療。

另據路透社報導，烏克蘭空軍今天表示，烏國防空系統擊落俄羅斯今天凌晨鎖定該國領土來犯14架無人機中的10架。

烏國空軍還在Telegram發文指出，俄羅斯向敖德薩州發射2枚伊斯坎德（Iskander）M型彈道飛彈和1枚Kh-59導向飛彈。

空軍強調，這枚導向飛彈已被摧毀，但烏克蘭國防部並未說明伊斯坎德M型彈道飛彈的下落，也未說明這起攻擊是否造成任何損害。