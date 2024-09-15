快訊

偷渡陸男闖台有玄機？出發日是毛澤東忌日 竟和陸「革命烈士」撞名

前英國駐美大使看好川普勝選 指賀錦麗重蹈希拉蕊「1錯誤」

玩遊戲被主持人鹹豬手「伸進內衣揉胸」 阿諾委屈請辭被誤會公主病

為促烏克蘭役男抗俄 波蘭交長籲歐盟：對有資格參加徵兵的人應停發福利金

中央社／ 基輔14日綜合外電報導
波蘭外交部長表示，為促使烏克蘭役男返鄉對抗俄羅斯入侵，波蘭支持停發他們社會福利金。歐新社
波蘭外交部長表示，為促使烏克蘭役男返鄉對抗俄羅斯入侵，波蘭支持停發他們社會福利金。歐新社

波蘭外交部長表示，為促使烏克蘭役男返鄉對抗俄羅斯入侵，波蘭支持停發他們社會福利金。

綜合法新社與路透社報導，隨著俄烏戰爭進入第3年，烏克蘭正試圖補充軍隊，包括吸引移民返回烏克蘭。

波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）昨天提議，「對於有資格參加烏克蘭徵兵的人，應停發他們的社會福利金」。

儘管烏克蘭官方禁止大多數役男離境，但仍有一些人離開以避免被徵召。

席科斯基表示：「不應有任何經濟激勵措施來避免烏克蘭的徵兵。」

席科斯基指出，波蘭未提供難民社會福利金；他也鼓勵其他歐洲國家實施。

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）表示，他將會「支持」上述想法，但需要「適當條件」。

西比哈補充說，烏克蘭在國外約有100萬名適齡役男，其中在波蘭就有30萬人。

席科斯基在基輔與西比哈會面後表示，停止發放烏克蘭役男難民的社會福利金，將有利於西歐的國家財政。

歐盟統計局（Eurostat）的數據顯示，截至今年7月，超過410萬烏克蘭人在歐盟國家擁有臨時保護身分，其中約22%是成年男性。

席科斯基表示，這個想法將「有助於西歐財政，這將在政治上幫助主流政黨對抗右派激進分子」。

烏克蘭今年稍早通過新法，徵召入伍年齡從27歲降至25歲，希望能藉此加快動員速度。

根據新法，基輔下令居住在國外的烏克蘭男子在網路上更新兵役訊息，同時鼓勵他們返回烏克蘭參加戰鬥。

俄烏戰爭 俄羅斯 役男 歐盟 波蘭 烏克蘭 難民

延伸閱讀

國際受暴雨侵襲 中歐、東南亞淹大水

暴風襲擊東歐與中歐 重創奧捷波與羅馬尼亞

林佳龍投書波蘭大報 籲聯合國納入台灣

不接受這些人 波蘭總統指大量移民想在歐洲不勞而獲

相關新聞

烏軍官匿名告狀BBC 上級要求堅守烏東、部隊恐遭殲滅

俄羅斯國防部14日指出，已奪回烏克蘭東部的另一座村莊，俄國軍隊近期在當地持續快速推進。烏克蘭一名正在東部戰略重鎮波克羅夫...

為促烏克蘭役男抗俄 波蘭交長籲歐盟：對有資格參加徵兵的人應停發福利金

波蘭外交部長表示，為促使烏克蘭役男返鄉對抗俄羅斯入侵，波蘭支持停發他們社會福利金

烏軍情局長：北韓供俄國軍援 為最大威脅

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）今天表示，北韓向俄羅斯提供的軍事援助，包括大量...

拜登、施凱爾會 未提放行援烏飛彈襲俄

美國總統拜登十三日在白宮會晤英國首相施凱爾，外界原預料兩人將談到放行烏克蘭用西方國家提供的遠程武器深入襲擊俄羅斯本土目標...

俄軍宣稱奪回烏東1座村莊 逼近烏克蘭後勤樞紐

俄羅斯國防部今天指出，已經奪回烏克蘭東部的另一座村莊，俄國軍隊近期在當地持續快速推進

交戰2年半 烏克蘭控俄軍出動逾8000架自殺無人機

烏克蘭外交部今天表示，俄羅斯全面入侵烏克蘭2年半以來，俄軍已經出動8060架伊朗研發的「見證者」（Shahed）自殺式無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。