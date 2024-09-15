為促烏克蘭役男抗俄 波蘭交長籲歐盟：對有資格參加徵兵的人應停發福利金

波蘭外交部長表示，為促使烏克蘭役男返鄉對抗俄羅斯入侵，波蘭支持停發他們社會福利金。

綜合法新社與路透社報導，隨著俄烏戰爭進入第3年，烏克蘭正試圖補充軍隊，包括吸引移民返回烏克蘭。

波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）昨天提議，「對於有資格參加烏克蘭徵兵的人，應停發他們的社會福利金」。

儘管烏克蘭官方禁止大多數役男離境，但仍有一些人離開以避免被徵召。

席科斯基表示：「不應有任何經濟激勵措施來避免烏克蘭的徵兵。」

席科斯基指出，波蘭未提供難民社會福利金；他也鼓勵其他歐洲國家實施。

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）表示，他將會「支持」上述想法，但需要「適當條件」。

西比哈補充說，烏克蘭在國外約有100萬名適齡役男，其中在波蘭就有30萬人。

席科斯基在基輔與西比哈會面後表示，停止發放烏克蘭役男難民的社會福利金，將有利於西歐的國家財政。

歐盟統計局（Eurostat）的數據顯示，截至今年7月，超過410萬烏克蘭人在歐盟國家擁有臨時保護身分，其中約22%是成年男性。

席科斯基表示，這個想法將「有助於西歐財政，這將在政治上幫助主流政黨對抗右派激進分子」。

烏克蘭今年稍早通過新法，徵召入伍年齡從27歲降至25歲，希望能藉此加快動員速度。

根據新法，基輔下令居住在國外的烏克蘭男子在網路上更新兵役訊息，同時鼓勵他們返回烏克蘭參加戰鬥。