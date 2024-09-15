烏軍情局長：北韓供俄國軍援 為最大威脅

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）今天表示，北韓向俄羅斯提供的軍事援助，包括大量彈藥，對烏克蘭造成的損害最大。

法新社報導，他在基輔平丘克基金會（VictorPinchuk Foundation）舉辦的會議發表上述言論，並回答有關俄羅斯其他盟友、伊朗和中國提供支援的問題。

布達諾夫說：「在俄羅斯所有盟友中，我們面臨的最大問題來自北韓。因為他們提供的軍事產品數量很大，實際上影響戰鬥強度。」

在他發表上述言論之際，北韓領導人金正恩在與來訪的俄羅斯國安會秘書長蕭依古（Sergei Shoigu）會談時，承諾深化與俄羅斯的關係。

烏克蘭一直在監控武器從北韓運送到俄羅斯的情況，並感受到這對戰況的影響。

布達諾夫繼續說：「這是有直接關係的。他們提供大量的火砲彈藥，這一點至關重要。」

除了對外援助外，俄羅斯還投資自己的武器，包括開發和提高伊斯坎德（Iskander）飛彈的產量。

布達諾夫說：「我們現在清楚看到伊斯坎德-M受到大量使用。導引炸彈是個大問題，他們的產量增加好幾倍，」

航空炸彈裝有大約半噸炸藥，可以從更遠的地方投擲，使俄羅斯飛機能夠避開防空系統。

為了對抗俄羅斯不斷的攻擊，烏克蘭持續發展自製武器，同時要求西方國家增援。在整個戰爭期間，西方盟國在擴大對烏克蘭的援助之前一直猶豫不決，因為他們試圖避免與俄國直接衝突。