北約軍事委員會主席：烏克蘭具充分軍事理由打擊俄境
北大西洋公約組織軍事委員會主席包爾今天指出，烏克蘭在軍事上具有充分理由，使用西方提供的武器深入打擊俄羅斯領土。
路透社報導，在北約（NATO）軍事委員會於布拉格召開的會議上，其主席暨荷蘭皇家海軍（RoyalNetherlands Navy）上將包爾（Rob Bauer）表示，武裝衝突相關法律賦予國家的自衛權利，並不止步於其國界。
包爾說：「從軍事角度而言，你（襲擊敵方領土）是因為你想要削弱攻擊你的敵人，如此一來不僅能對抗朝你射來的箭矢，也能打擊那名弓箭手。」
他繼續表示：「因此軍事上來說，有充分理由這麼做；削弱敵方，削弱他們的後勤線及運至前線的燃料和彈藥。」
但他同時也提到，提供武器的國家有權對其用途設下限制。
包爾指出，相關討論的另一面具有政治性，提供武器的國家可能感到必須為這些軍火負責，而相關政治協商仍在繼續。
美國總統拜登（Joe Biden）和英國首相施凱爾（Keir Starmer）昨天在白宮進行會談後，延後決定是否放行烏克蘭用西方遠程飛彈深入打擊俄境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言