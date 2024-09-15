俄烏換俘各自釋放103人 由阿聯斡旋達成協議

中央社／ 莫斯科14日綜合外電報導

俄羅斯宣布今天與烏克蘭交換戰俘，雙方各自釋放103人。這份換俘協議是阿拉伯聯合大公國居中斡旋達成。

法新社報導，據俄羅斯國防部的說法，今天獲釋的俄軍是在烏克蘭攻入俄國庫斯克州（Kursk）期間被俘。烏軍8月6日發動奇襲跨境攻入俄國領土。

俄羅斯國防部表示：「經由談判敲定，103名在庫斯克州被俘的俄國軍人已從基輔政權控制的地區返回，並以交出103名烏克蘭戰俘作為交換。」

俄羅斯國防部還說：「所有這些俄軍目前都在白俄羅斯共和國境內，他們在當地獲得必要的心理與醫療協助，並且能夠與他們的親屬聯繫。」

俄烏戰爭迄今已歷時逾2年半，儘管戰火仍熾，但雙方在交戰期間仍已成功交換數百名戰俘，通常換俘協議是由阿聯、沙烏地阿拉伯或土耳其居中斡旋達成。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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