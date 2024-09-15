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拜登、施凱爾會 未提放行援烏飛彈襲俄

聯合報／ 編譯高詣軒徐榆涵／綜合報導

美國總統拜登十三日在白宮會晤英國首相施凱爾，外界原預料兩人將談到放行烏克蘭用西方國家提供的遠程武器深入襲擊俄羅斯本土目標。然而，施凱爾會後指稱，雙方就烏克蘭、中東和印太問題進行富有成效的討論，但未談到具體方案。

「拜施會」前，白宮國安會發言人柯比即表明，就提供基輔在俄國境內使用遠程打擊能力，華府並未改變立場，也沒計畫在兩人會談當天宣布任何相關的新政策。

烏克蘭總統澤倫斯基近幾月以來一直要求盟友，放行基輔用美國軍援的陸軍戰術飛彈系統與英國「暴風影」／法國SCALP-EG巡弋飛彈等西方武器，以深入俄境實施打擊。英國經濟學人報導，由於暴風影及SCALP-EG內有美製零件，故需拜登同意。

俄國駐聯合國大使涅班濟亞十三日嚴厲警告西方三思，否則將使北約（ＮＡＴＯ）陷入與核武強權俄國直接交戰的狀態；俄方將必須做出相應決定。

俄國總統普亭十二日透過國家電視台提醒西方，若允許烏克蘭發射西方製造的遠程飛彈攻擊俄國本土，就形同直接參與俄烏戰事。柯比表示，美國正認真看待普亭此話。但拜登卻聲稱，他沒有很把普亭的話當回事。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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