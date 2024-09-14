俄軍宣稱奪回烏東1座村莊 逼近烏克蘭後勤樞紐

俄羅斯國防部今天指出，已經奪回烏克蘭東部的另一座村莊，俄國軍隊近期在當地持續快速推進。

法新社報導，俄羅斯國防部表示：「因為南部軍區部隊積極果斷的行動，傑蘭諾佩爾沃（Jelannoe Pervoe）得以解放。」這座村莊位於烏軍的重要後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）一帶。

俄軍近幾週在烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）快速推進，對缺乏兵員和武器的烏軍形成壓力。

克里姆林宮經常聲稱俄軍占領烏東若干小村莊，並於10日發布一份罕見的聲明指出，已經奪下頓內茨克州城鎮克拉斯諾格夫卡（Krasnohorivka）。

烏克蘭部隊於8月6日突襲攻入俄羅斯邊境的庫斯克州（Kursk），向俄國領土推進了數公里，並占領數十個聚落。

烏克蘭期望透過此舉迫使俄國將部隊從頓內茨克州調往庫斯克州，並阻礙俄軍在頓內茨克州的推進。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天宣稱，基輔當局已成功「拖慢」俄軍的進展。