快訊

該信誰的？川普狂批美國援烏 澤倫斯基曝兩人通話內容態度大反轉

花蓮玉里木造平房傳火警...燃燒面積超200坪 大火延燒7棟民宅

柯文哲案插曲…AIT否認介入台灣司法 他揪回應玄機：沒說不「關切」

俄軍宣稱奪回烏東1座村莊 逼近烏克蘭後勤樞紐

中央社／ 莫斯科14日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。圖／美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。圖／美聯社

俄羅斯國防部今天指出，已經奪回烏克蘭東部的另一座村莊，俄國軍隊近期在當地持續快速推進。

法新社報導，俄羅斯國防部表示：「因為南部軍區部隊積極果斷的行動，傑蘭諾佩爾沃（Jelannoe Pervoe）得以解放。」這座村莊位於烏軍的重要後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）一帶。

俄軍近幾週在烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）快速推進，對缺乏兵員和武器的烏軍形成壓力。

克里姆林宮經常聲稱俄軍占領烏東若干小村莊，並於10日發布一份罕見的聲明指出，已經奪下頓內茨克州城鎮克拉斯諾格夫卡（Krasnohorivka）。

烏克蘭部隊於8月6日突襲攻入俄羅斯邊境的庫斯克州（Kursk），向俄國領土推進了數公里，並占領數十個聚落。

烏克蘭期望透過此舉迫使俄國將部隊從頓內茨克州調往庫斯克州，並阻礙俄軍在頓內茨克州的推進。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天宣稱，基輔當局已成功「拖慢」俄軍的進展。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

任期剩4個月 WSJ：拜登政府援烏可選項正在減少

俄烏戰場啟示 無人機滿天飛戰車不再吃香

俄軍在庫斯克發動反攻 美國防部：現階段「微不足道」但密切關注

俄軍傳在庫斯克州發起反攻收復部分領土 烏媒轉述西側戰況惡化

相關新聞

該信誰的？川普狂批美國援烏 澤倫斯基曝兩人通話內容「很支持烏克蘭」

基輔獨立報報導，烏克蘭總統澤倫斯基公布了他7月和美國前總統、共和黨總統候選人川普通話的細節，稱川普告訴他「自己非常支持烏...

交戰2年半 烏克蘭控俄軍出動逾8000架自殺無人機

烏克蘭外交部今天表示，俄羅斯全面入侵烏克蘭2年半以來，俄軍已經出動8060架伊朗研發的「見證者」（Shahed）自殺式無...

本可防止俄烏戰爭爆發？北約秘書長將卸任 後悔嘆：能為烏克蘭做更多

英國天空新聞報導，即將卸任的北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，北約在俄烏戰爭爆發...

俄軍宣稱奪回烏東1座村莊 逼近烏克蘭後勤樞紐

俄羅斯國防部今天指出，已經奪回烏克蘭東部的另一座村莊，俄國軍隊近期在當地持續快速推進

戰況告急！烏軍匿名軍官告狀「上級想不計一切代價堅守」 有部隊可能遭包圍

烏克蘭一名正在東部戰略重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk，也稱紅軍城）以南前線附近的軍官告訴BBC，當地戰況告急。

任期剩4個月 WSJ：拜登政府援烏可選項正在減少

華爾街日報（WSJ）12日報導，美國總統拜登的任期只剩下4個月的時間，援助烏克蘭可選項正在減少，無論川普或賀錦麗當選，國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。