俄軍宣稱奪回烏東1座村莊 逼近烏克蘭後勤樞紐
俄羅斯國防部今天指出，已經奪回烏克蘭東部的另一座村莊，俄國軍隊近期在當地持續快速推進。
法新社報導，俄羅斯國防部表示：「因為南部軍區部隊積極果斷的行動，傑蘭諾佩爾沃（Jelannoe Pervoe）得以解放。」這座村莊位於烏軍的重要後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）一帶。
俄軍近幾週在烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）快速推進，對缺乏兵員和武器的烏軍形成壓力。
克里姆林宮經常聲稱俄軍占領烏東若干小村莊，並於10日發布一份罕見的聲明指出，已經奪下頓內茨克州城鎮克拉斯諾格夫卡（Krasnohorivka）。
烏克蘭部隊於8月6日突襲攻入俄羅斯邊境的庫斯克州（Kursk），向俄國領土推進了數公里，並占領數十個聚落。
烏克蘭期望透過此舉迫使俄國將部隊從頓內茨克州調往庫斯克州，並阻礙俄軍在頓內茨克州的推進。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天宣稱，基輔當局已成功「拖慢」俄軍的進展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言