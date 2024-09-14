該信誰的？川普狂批美國援烏 澤倫斯基曝兩人通話內容「很支持烏克蘭」

基輔獨立報報導，烏克蘭總統澤倫斯基公布了他7月和美國前總統、共和黨總統候選人川普通話的細節，稱川普告訴他「自己非常支持烏克蘭」，若當選總統會「盡一切努力增強烏國」。澤倫斯基在美國CNN預定15日播出的訪談預告片中說，川普在通話中也告訴他，「理解在戰爭中生存是多麼困難」。

然而，這些言論和川普先前對於烏克蘭戰爭公開發表的立場不一致。川普曾聲稱他可以在上任後24小時內結束烏克蘭戰爭，但沒有提供任何具體細節。

川普也曾在6月15日底特律一次競選集會上強烈批評美國軍援烏克蘭，形容澤倫斯基「可能是史上最擅於推銷的政治人物」，他確保烏國獲得大量財務支持。自俄國侵烏以來，美國提供烏國超過1000億美元（超過台幣3兆1968億元）軍援和預算支持，這對烏國抵禦俄國和政府持續運作至關重要。

川普的副手范斯（JD Vance）接受極右派播客The Shawn Ryan Show訪問時表示，川普當選後將設置非軍事區，迫使烏克蘭接受俄國占領克里米亞以及東部和南部淪陷的領土，烏克蘭可以確保獨立，但不能加入北約或任何形式的同盟。

澤倫斯基被CNN節目主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）問及如何理解川普所說他會在24小時內結束戰爭。澤倫斯基表示，這些評論都是「選舉訊息」，可能不會反映在川普當選後的實際政策。他還談到川普所謂的計畫，說：「我目前無法理解，因為我不知道細節—他是什麼意思？這又意味著什麼？」

澤倫斯基說：「我的立場是，選舉時期和選舉訊息都是選舉訊息。有時它們並不是很真實。」

不過，澤倫斯基也承認，川普的言論讓一些烏國人「感到緊張」。

澤倫斯基13日表示，他「本月」將會晤美國總統拜登，提交自己想終止俄烏戰爭的「勝利計畫」。