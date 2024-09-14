交戰2年半 烏克蘭控俄軍出動逾8000架自殺無人機

烏克蘭外交部今天表示，俄羅斯全面入侵烏克蘭2年半以來，俄軍已經出動8060架伊朗研發的「見證者」（Shahed）自殺式無人機襲擊烏克蘭。

路透社報導，烏克蘭外交部於社群媒體X平台發文指出：「俄羅斯和伊朗之間的夥伴關係，導致烏克蘭家園被毀以及性命殞落。」

基輔當局最初於2022年秋季指控伊朗提供「見證者」自殺式無人機給俄羅斯，俄國軍隊隨後廣泛使用這些無人機投入例行遠程攻擊。

華爾街日報（The Wall Street Journal）今年5月曾報導，莫斯科當局還打算在俄羅斯境內的韃靼自治共和國（Republic of Tatarstan）一間工廠採用伊朗技術製造「見證者」無人機。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於本月10日聲稱，俄羅斯接收了來自伊朗的彈道飛彈，且可能在未來幾週內使用。伊朗否認這項指控。

克里姆林宮則指出，俄羅斯接收伊朗彈道飛彈的說法毫無根據。