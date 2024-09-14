快訊

中職／驚！富邦王牌江少慶投29球傷退 手抱胸表情痛苦

參選後首次單獨受訪…賀錦麗落落長回答挨酸空心菜 作家：也是種特殊才能

大雷雨轟炸！民權路成小河「水桶載浮載沉」 網驚呼：台中威尼斯

聽新聞
0:00 / 0:00

戰況告急！烏軍匿名軍官告狀「上級想不計一切代價堅守」 有部隊可能遭包圍

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭國家衛隊第15作戰目的旅「卡拉達格」的砲兵5日在頓內次克州波克羅夫斯克附近，操作M101A1榴彈砲，朝前線的俄軍開火。圖／路透
烏克蘭國家衛隊第15作戰目的旅「卡拉達格」的砲兵5日在頓內次克州波克羅夫斯克附近，操作M101A1榴彈砲，朝前線的俄軍開火。圖／路透

烏克蘭一名正在東部戰略重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk，也稱紅軍城）以南前線附近的軍官告訴BBC，當地戰況告急。

波克羅夫斯克是該區域的關鍵交通樞紐，而俄軍的戰略現在似乎就圍繞著這座城市。該名傾向於保持匿名的烏軍軍官表示，軍方領導階層想要不計一切代價守住陣地，往往會導致折損部隊跟資源。

該烏軍軍官指出，這種做法正在造成幾個「大鍋」（Cauldrons），即遭到俄軍包圍的大片領土，其中之一位於波克羅夫斯克以南，在內韋爾斯克（Nevelske）、希爾尼克（Hirnyk）和克拉斯諾格夫卡（Krasnohorivka）之間。

這位軍官告訴記者，「我們短期內沒有計畫朝頓內次克市推進，那為什麼我們正在失去希爾尼克的時候，還要堅內韋爾斯克附近的陣地？」他認為，撤退到希爾尼克，帶著最少的資源損失，並且守住那些陣地，這樣要好得多，接著又指，「當你的敵人擁有比你更多的人力和資源時，這個策略很魯莽」。

該軍官告訴記者，「看看頓內次克州，看上去像烏賊。（為了防禦所有的）觸手，你需要數量要大得多的陣地與觀察哨。你需要阻止更大規模的突擊小組，因為俄羅斯人正試圖從四面八方進攻」。

這位軍官說，只是因為將軍們成功的主要標準是堅守陣地，因此各旅在沿著整個「大鍋」的外圍戰鬥時遭到消滅，而不是撤退與減少他們需要防禦的戰線長度。

跟烏克蘭國防部關係密切的戰爭繪圖計畫「DeepState」共同創辦人兼分析師波霍利（Roman Pohorily）表示，烏軍現已從內韋爾斯克撤出，以避免陷入包圍。雖然這代表被困的威脅不那麼嚴重，但這位在前線的軍官表示，撤退早就應該完成了。

這位前線軍官認為，人命與資源已經浪費在他們無論如何也無法守住的地點。他表示，過去犯下的戰略錯誤意味著，要保衛波克羅夫斯克與阻止俄軍佔領整個頓內次克州，就只剩下一條路。按照他的說法，就是「要進行另一場巴赫穆特戰役」，「他們將投入很多人，並讓他們死在那裡」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

任期剩4個月 WSJ：拜登政府援烏可選項正在減少

俄烏戰場啟示 無人機滿天飛戰車不再吃香

西方怕考慮擊落針對烏國俄軍飛彈？澤倫斯基：怕到連努力都說不出

對烏軍在拜登卸任前打贏不抱幻想 美官員透露未來4個月目標

相關新聞

戰況告急！烏軍匿名軍官告狀「上級想不計一切代價堅守」 有部隊可能遭包圍

烏克蘭一名正在東部戰略重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk，也稱紅軍城）以南前線附近的軍官告訴BBC，當地戰況告急。

任期剩4個月 WSJ：拜登政府援烏可選項正在減少

華爾街日報（WSJ）12日報導，美國總統拜登的任期只剩下4個月的時間，援助烏克蘭可選項正在減少，無論川普或賀錦麗當選，國...

侵烏幫凶？歐洲情報曝：俄自製新型無人機引擎來自中國

路透引述歐洲情報機構2名消息人士和看到的文件報導，俄羅斯去年開始採用中國引擎和零件生產一款名為「Garpiya-A1」的...

澤倫斯基失望了！拜登與英相施凱爾會晤 未放寬烏使用西方武器限制

美國總統拜登13日在白宮與到訪的英國首相施凱爾會面，白宮表示，雙方對伊朗和北韓向俄羅斯提供致命武器，以及中國對俄羅斯國防...

防西方允烏飛彈攻俄 普亭撂狠話「將視直接參戰」

俄羅斯總統普亭十二日警告，若西方國家允許烏克蘭用西方製造的長程飛彈打擊俄國領土，這等於代表北約（ＮＡＴＯ）國家、美國及歐...

白宮：美國對提供烏克蘭長程飛彈政策並未改變

白宮指出，美國沒有計畫今天宣布任何針對烏克蘭及使用長程飛彈的新政策

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。