烏克蘭一名正在東部戰略重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk，也稱紅軍城）以南前線附近的軍官告訴BBC，當地戰況告急。

波克羅夫斯克是該區域的關鍵交通樞紐，而俄軍的戰略現在似乎就圍繞著這座城市。該名傾向於保持匿名的烏軍軍官表示，軍方領導階層想要不計一切代價守住陣地，往往會導致折損部隊跟資源。

該烏軍軍官指出，這種做法正在造成幾個「大鍋」（Cauldrons），即遭到俄軍包圍的大片領土，其中之一位於波克羅夫斯克以南，在內韋爾斯克（Nevelske）、希爾尼克（Hirnyk）和克拉斯諾格夫卡（Krasnohorivka）之間。

🇷🇺⚔️🇺🇦UPDATE: Armed Forces of Russia have managed to capture nearly half of the remaining territory in the Nevelske Cauldron and the fields west of recently captured Krasnohorivka, DPR. https://t.co/RmJvunTbHE pic.twitter.com/rABlAhQlCx — Gitmo_guy12 🇺🇸🇮🇷🇷🇺☦️ (@DownloadMaga) 2024年9月13日

這位軍官告訴記者，「我們短期內沒有計畫朝頓內次克市推進，那為什麼我們正在失去希爾尼克的時候，還要堅內韋爾斯克附近的陣地？」他認為，撤退到希爾尼克，帶著最少的資源損失，並且守住那些陣地，這樣要好得多，接著又指，「當你的敵人擁有比你更多的人力和資源時，這個策略很魯莽」。

該軍官告訴記者，「看看頓內次克州，看上去像烏賊。（為了防禦所有的）觸手，你需要數量要大得多的陣地與觀察哨。你需要阻止更大規模的突擊小組，因為俄羅斯人正試圖從四面八方進攻」。

這位軍官說，只是因為將軍們成功的主要標準是堅守陣地，因此各旅在沿著整個「大鍋」的外圍戰鬥時遭到消滅，而不是撤退與減少他們需要防禦的戰線長度。

跟烏克蘭國防部關係密切的戰爭繪圖計畫「DeepState」共同創辦人兼分析師波霍利（Roman Pohorily）表示，烏軍現已從內韋爾斯克撤出，以避免陷入包圍。雖然這代表被困的威脅不那麼嚴重，但這位在前線的軍官表示，撤退早就應該完成了。

這位前線軍官認為，人命與資源已經浪費在他們無論如何也無法守住的地點。他表示，過去犯下的戰略錯誤意味著，要保衛波克羅夫斯克與阻止俄軍佔領整個頓內次克州，就只剩下一條路。按照他的說法，就是「要進行另一場巴赫穆特戰役」，「他們將投入很多人，並讓他們死在那裡」。