俄烏戰場啟示 無人機滿天飛戰車不再吃香

俄烏戰場漫天的小型無人機，讓戰車在戰場的存活空間大減，各國陸軍借鑒俄烏戰場調整戰術、為戰車增添防禦裝備帶動新一波軍事革新。

華爾街日報指出，過去被視為陸戰王者的戰車，在烏克蘭戰場上幾分鐘內就會被無人機發現並鎖定，俄、烏雙方交戰至今都有大量戰、甲車被毀或被俘，先前被西方媒體吹捧的歐美先進戰車，如今烏軍也是盡量少使用。

作為因應，各國軍方現正為戰車增添技術與裝備，以偵測和抵禦無人機來襲，同時也在探索變更設計，讓配備重裝的戰車更具機動性。戰場戰術上也正在調整，各國紛將俄烏戰場的經驗融入訓練。

美國陸軍未來司令部（U.S. Army FuturesCommand）司令芮尼（James Rainey）說：「短期內，我們絕對要趕快做些因應調整，以維繫我軍裝甲部隊的生存能力。」未來司令部負責美國陸軍裝備與轉型。

烏軍近幾週借助戰車打進俄國庫斯克（Kursk）地區，不過烏軍在庫斯克面對的俄國守軍是輕裝且缺乏無人機掩護的義務役士兵。在大部分其他戰線，裝備精良西方戰車的烏軍部隊常幾小時內就動彈不得。

烏軍第47機械化旅去年獲告知將接裝美製M1艾布蘭（Abrams）戰車時本希望能靠它打穿俄軍防線，然而華爾街日報在今夏之初一次訪問發現，47機械化旅把4輛M1跟其他戰車都閒置於距前線好幾英里外的田野。

據追蹤戰損的獨立分析團隊Oryx指出，美國援烏的31輛M1戰車已有6輛被摧毀，剩下者現在很少使用，每輛造價1000萬美元的M1被擊毀一輛就少一輛，庫斯克逆襲戰裡根本沒動用；援烏的18輛較新型號的德製豹2戰車也有12輛被擊毀、傷。俄軍戰車損失也不輕。

無線電呼號Smilik是一名烏軍M1戰車駕駛兵，他形容「只要一上路就會被無人機盯上，然後就是遭到火砲、反戰車飛彈、無人機、航空導引炸彈一頓招呼」。

目前俄烏雙方都為戰車加裝防禦無人機的設備，乘員經常幫砲塔加裝金屬護籠，把戰車搞成宛如微型堡壘。

無人機代表一種戰場新威脅，成本比飛機、反戰車飛彈等便宜。偵察無人機能讓反戰車飛彈等「老天敵」更佳精準打擊戰車編隊。

芬蘭陸軍裝甲旅指揮官史庫塔（Juhana Skytta）上校表示，無人機興起讓訓練更重視持續性機動。

他說：「有了無人機搭配，讓傳統反戰車手段的威脅性倍增。戰車在開闊地區連多停一會兒都不行，當停止移動時也必須藏於樹下，為戰車找掩蔽。」

美國陸軍負責裝備籌獲、後勤及技術的助理部長布希（Doug Bush）表示，從改變戰車塗裝方式到減少電子信號等，各種讓戰車更難被發現的方法都已在做。

瑞典紳寶公司（Saab）則對迷彩網頗感興趣，認為能包覆整輛戰車的迷彩網能讓戰車更難被看到，且能掩蓋部分戰車所排出的熱氣。

美國及其盟國也為戰車增加新的反制設備，當中包括一款名為「鐵拳」（Iron Fist）的以色列系統，它是一種主動防護裝置，偵測到空中威脅時會發射小型爆破性彈藥破壞來襲物體。

波蘭在俄烏戰爭剛開打時同意向南韓訂購數百輛K2戰車，但幾個月後在與製造商現代精密機械（HyundaiRotem）談判時，買方在需求裡增添須含反制無人機的裝置。

雖然許多美方官員認為烏克蘭戰場的情況不一定放諸四海皆準，但不乏美國陸軍高層仍覺得美軍對戰車的投資過多；美軍陸戰隊4年前在讓部隊更靈活機動的組織轉型時裁撤戰車。

有些國家則是削減戰車數量，像挪威去年就決定減少德製豹2戰車訂單，轉為投資飛彈防禦系統。