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談俄烏戰爭 中國外交部：為和談鋪路搭橋

中央社／ 北京14日電

中國外交部副部長陳曉東今天在第11屆北京香山論壇發表主旨演講。陳曉東表示，在俄烏戰爭中，中方將繼續與各方深入溝通，為止戰凝聚共識，為和談鋪路搭橋。

陳曉東今天在香山論壇上發表「攜手踐行全球安全倡議、同心共築普遍安全的人類命運共同體」的主旨演講，細數與重申中國的外交政策與理念。

陳曉東表示，中方將繼續做好斡旋者、勸和者，與各方一起推動熱點問題政治解決進程。在「烏克蘭危機」中，中方將繼續與各方深入溝通，為止戰凝聚共識，為和談鋪路搭橋。

根據路透社12日報導，出席北京香山論壇談開幕式的前烏克蘭副外長查利（Oleksandr Chalyi）表示，中國國家主席習近平10月可能會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。他說，基輔與北京的外交關係已經改善，如今使會面成為可能。

這令外界再度關注中國在俄烏戰爭的所扮演的角色。在俄烏戰爭，中國被認為暗中支持其盟友俄羅斯，不過中方不斷強調其作為「斡旋者」、「勸和者」的角色，並稱要政治解決「烏克蘭危機」。

陳曉東在這場演講中也表示，在以巴問題上，中方將繼續推動盡快停火止戰，加大人道救援，支持巴勒斯坦加強民族團結，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，倡議召開更大規模、更具權威、更有時效的國際和會，制定落實「兩國方案」的路線圖與時間表。

他也說，中方會持之以恆推動朝鮮半島問題政治解決；繼續支持阿富汗溫和穩健施政，防止恐怖主義再次滋生蔓延。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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