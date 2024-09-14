快訊

中秋賞月指數曝！賈新興：最快明天雙颱葡萄桑、蘇力生成

名醫愛女墜樓亡「硬漢老爸哭成廢人」 施景中代發聲：不要做傻事

手機60Hz螢幕更新率「習慣就好」不用120Hz？網曝這情況：直接有感

聽新聞
0:00 / 0:00

侵烏幫凶？歐洲情報曝：俄自製新型無人機引擎來自中國

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
傳俄羅斯去年開始採用中國引擎和零件生產新型遠程攻擊無人機。圖為烏克蘭頓涅茨克地區遭俄羅斯無人機襲擊畫面。美聯社
傳俄羅斯去年開始採用中國引擎和零件生產新型遠程攻擊無人機。圖為烏克蘭頓涅茨克地區遭俄羅斯無人機襲擊畫面。美聯社

路透引述歐洲情報機構2名消息人士和看到的文件報導，俄羅斯去年開始採用中國引擎和零件生產一款名為「Garpiya-A1」的新型遠程攻擊無人機，應用在對烏克蘭的戰事中。

這些相關情報文件包括新型無人機的生產合約、有關製造流程的公司信件往來和財務文件，顯示俄羅斯國有武器製造商「阿瑪茲─安泰」（Almaz-Antey）的子公司IEMZ Kupol從2023年7月到今年7月生產了2500多架Garpiyas無人機。

莫斯科有結合中國技術的新型無人機，在此前並未被報導過。IEMZ Kupol和阿瑪茲─安泰皆未回應置評要求。

2名情報人士稱，Garpiyas無人機已被部署用於針對烏克蘭的軍事和民用目標，對關鍵基礎設施造成破壞，並造成平民和軍人傷亡。

華府智庫「新美國安全中心」分析師班迪特（Samuel Bendett）向路透說，若俄羅斯使用中國引擎和零件製造新款無人機的消息獲證實，將標誌著莫斯科不再依賴伊朗設計製造的遠程無人機。

他表示，「如果該情況發生，可能表明俄羅斯現在可以更依賴國內生產，顯然也可以依賴中國，而在這場戰爭中的交戰雙方都依賴許多中國的零部件，來生產無人機。」

烏克蘭曾在去年5月表示，自2022年2月莫斯科入侵該國以來，伊朗已向俄羅斯提供1000多架「神風特攻隊」無人機（Kamikaze drones）。

俄羅斯國防部未回應置評請求。中國外交部在給路透的聲明表示，北京嚴格控制具潛在軍事用途的物品出口，包括無人機。聲明指，對於烏克蘭危機，中方始終致力於勸和促談，以政治解決，並稱中國與俄羅斯的貿易未受國際限制。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

澤倫斯基失望了！拜登與英相施凱爾會晤 未放寬烏使用西方武器限制

西方怕考慮擊落針對烏國俄軍飛彈？澤倫斯基：怕到連努力都說不出

高雄6旬婦海濱消波塊留鞋疑落海失蹤 消防出動無人機搜尋

控正在協調「政治和軍事態勢升級」 俄羅斯驅逐6名英國外交官

相關新聞

侵烏幫凶？歐洲情報曝：俄自製新型無人機引擎來自中國

路透引述歐洲情報機構2名消息人士和看到的文件報導，俄羅斯去年開始採用中國引擎和零件生產一款名為「Garpiya-A1」的...

澤倫斯基失望了！拜登與英相施凱爾會晤 未放寬烏使用西方武器限制

美國總統拜登13日在白宮與到訪的英國首相施凱爾會面，白宮表示，雙方對伊朗和北韓向俄羅斯提供致命武器，以及中國對俄羅斯國防...

防西方允烏飛彈攻俄 普亭撂狠話「將視直接參戰」

俄羅斯總統普亭十二日警告，若西方國家允許烏克蘭用西方製造的長程飛彈打擊俄國領土，這等於代表北約（ＮＡＴＯ）國家、美國及歐...

白宮：美國對提供烏克蘭長程飛彈政策並未改變

白宮指出，美國沒有計畫今天宣布任何針對烏克蘭及使用長程飛彈的新政策

西方怕考慮擊落針對烏國俄軍飛彈？澤倫斯基：怕到連努力都說不出

英國BBC報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，西方國家太「害怕」去考慮擊落針對烏國的俄軍無人機和飛彈的可能性，儘管他們幫助以色...

澤倫斯基證實9月將會晤拜登 遞交烏克蘭「勝利計畫」終止戰爭

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他「本月」將會晤美國總統拜登（Joe Biden）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。