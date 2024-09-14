侵烏幫凶？歐洲情報曝：俄自製新型無人機引擎來自中國

路透引述歐洲情報機構2名消息人士和看到的文件報導，俄羅斯去年開始採用中國引擎和零件生產一款名為「Garpiya-A1」的新型遠程攻擊無人機，應用在對烏克蘭的戰事中。

這些相關情報文件包括新型無人機的生產合約、有關製造流程的公司信件往來和財務文件，顯示俄羅斯國有武器製造商「阿瑪茲─安泰」（Almaz-Antey）的子公司IEMZ Kupol從2023年7月到今年7月生產了2500多架Garpiyas無人機。

莫斯科有結合中國技術的新型無人機，在此前並未被報導過。IEMZ Kupol和阿瑪茲─安泰皆未回應置評要求。

2名情報人士稱，Garpiyas無人機已被部署用於針對烏克蘭的軍事和民用目標，對關鍵基礎設施造成破壞，並造成平民和軍人傷亡。

華府智庫「新美國安全中心」分析師班迪特（Samuel Bendett）向路透說，若俄羅斯使用中國引擎和零件製造新款無人機的消息獲證實，將標誌著莫斯科不再依賴伊朗設計製造的遠程無人機。

他表示，「如果該情況發生，可能表明俄羅斯現在可以更依賴國內生產，顯然也可以依賴中國，而在這場戰爭中的交戰雙方都依賴許多中國的零部件，來生產無人機。」

烏克蘭曾在去年5月表示，自2022年2月莫斯科入侵該國以來，伊朗已向俄羅斯提供1000多架「神風特攻隊」無人機（Kamikaze drones）。

俄羅斯國防部未回應置評請求。中國外交部在給路透的聲明表示，北京嚴格控制具潛在軍事用途的物品出口，包括無人機。聲明指，對於烏克蘭危機，中方始終致力於勸和促談，以政治解決，並稱中國與俄羅斯的貿易未受國際限制。