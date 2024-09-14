白宮：美國對提供烏克蘭長程飛彈政策並未改變

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
白宮國家安全委員會發言人柯比。路透社
白宮國家安全委員會發言人柯比。路透社

白宮指出，美國沒有計畫今天宣布任何針對烏克蘭及使用長程飛彈的新政策。

路透社報導，白宮國安發言人柯比（John Kirby）告訴記者：「我們對於向烏克蘭提供在俄羅斯境內使用長程打擊能力的看法，並未改變。」

美國總統拜登和英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天會談。柯比表示，從兩位領導人討論中，「我不期望在這方面會有任何重大宣布」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）幾個月來一直懇求盟國，讓烏克蘭使用西方國家飛彈，包括美國陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）和英國「暴風之影」（Storm Shadow）長程飛彈深入俄羅斯進行打擊。

柯比指出，美國正在認真看待俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的警告，即如果烏克蘭發射西方國家製造的長程飛彈攻擊俄羅斯領土，他會認為這是西方國家直接涉入這場俄烏衝突。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

打擊肥胖！英國將規定晚上九點以後禁播垃圾食物廣告

紐時：拜登擬放行烏克蘭用西方長程飛彈攻俄

拜登擬先批准烏克蘭使用英國「暴風影」飛彈 打擊俄羅斯境內目標

英相訪德法 尋求千載難逢機會 改善歐洲盟友關係

相關新聞

防西方允烏飛彈攻俄 普亭撂狠話「將視直接參戰」

俄羅斯總統普亭十二日警告，若西方國家允許烏克蘭用西方製造的長程飛彈打擊俄國領土，這等於代表北約（ＮＡＴＯ）國家、美國及歐...

白宮：美國對提供烏克蘭長程飛彈政策並未改變

白宮指出，美國沒有計畫今天宣布任何針對烏克蘭及使用長程飛彈的新政策

西方怕考慮擊落針對烏國俄軍飛彈？澤倫斯基：怕到連努力都說不出

英國BBC報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，西方國家太「害怕」去考慮擊落針對烏國的俄軍無人機和飛彈的可能性，儘管他們幫助以色...

澤倫斯基證實9月將會晤拜登 遞交烏克蘭「勝利計畫」終止戰爭

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他「本月」將會晤美國總統拜登（Joe Biden）...

對烏軍在拜登卸任前打贏不抱幻想 美官員透露未來4個月目標

華爾街日報12日報導，美國總統拜登的任期只剩下4個月的時間，無論川普或賀錦麗當選，國會批准為烏克蘭提供額外金援的希望不大...

俄軍在庫斯克發動反攻 美國防部：現階段「微不足道」但密切關注

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）空軍少將12日表示，俄羅斯軍隊最近在庫斯克州發起的反攻，在現階段「微不足道」（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。