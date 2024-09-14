白宮：美國對提供烏克蘭長程飛彈政策並未改變

白宮指出，美國沒有計畫今天宣布任何針對烏克蘭及使用長程飛彈的新政策。

路透社報導，白宮國安發言人柯比（John Kirby）告訴記者：「我們對於向烏克蘭提供在俄羅斯境內使用長程打擊能力的看法，並未改變。」

美國總統拜登和英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天會談。柯比表示，從兩位領導人討論中，「我不期望在這方面會有任何重大宣布」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）幾個月來一直懇求盟國，讓烏克蘭使用西方國家飛彈，包括美國陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）和英國「暴風之影」（Storm Shadow）長程飛彈深入俄羅斯進行打擊。

柯比指出，美國正在認真看待俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的警告，即如果烏克蘭發射西方國家製造的長程飛彈攻擊俄羅斯領土，他會認為這是西方國家直接涉入這場俄烏衝突。