防西方允烏飛彈攻俄 普亭撂狠話「將視直接參戰」

俄羅斯總統普亭十二日警告，若西方國家允許烏克蘭用西方製造的長程飛彈打擊俄國領土，這等於代表北約（ＮＡＴＯ）國家、美國及歐洲國家直接涉入烏戰，將是這些國家「直接」參戰，勢必會大大改變這場衝突的本質。

普亭強調，這不是允不允許基輔用這類武器攻擊俄國的問題，而是決定北約國家是否直接涉入這場軍事衝突的問題。

紐約時報同日引述歐洲官員報導，只要不使用美國提供的長程飛彈，美國拜登總統似乎願放行烏克蘭用西方長程飛彈深入打擊俄境。但華府可能仍不允許基輔對俄境目標用美國提供的陸軍戰術飛彈系統（ＡＴＡＣＭＳ），以防衝突進一步升級。

英國早已暗示美國，希望放行烏軍以英援的「暴風影」長程巡弋飛彈打擊距烏、俄邊境很遠的俄國軍事目標，但為展現英、美、法三方戰略步調協同，英方盼拜登能表態支持。美國官員則說拜登尚未決定，十三日將在白宮聽取來訪的英國首相施凱爾意見。射程逾二五○公里的暴風影是英法合製，法國稱為SCALP-EG。

但施凱爾說，他與拜登會談時，不會對基輔部署西方飛彈摧毀俄國本土的俄國空軍和飛彈基地開綠燈。

路透十二日報導，俄國強硬派政治學家卡拉加諾夫對該國「工商日報」指稱，莫斯科可對單一北約國家發動有限度的核打擊，而不會引發全面核戰。俄國應表明願動用核武對抗支持烏克蘭的北約國家。卡拉加諾夫在俄國是具影響力的外交政策鷹派人士，他正促普亭對西方採取更專斷的核武姿態。