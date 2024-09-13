澤倫斯基證實9月將會晤拜登 遞交烏克蘭「勝利計畫」終止戰爭
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他「本月」將會晤美國總統拜登（Joe Biden），提交自己想終止俄烏戰爭的「勝利計畫」。
法新社報導，澤倫斯基在烏克蘭首都基輔的一場國際會議指出：「我計劃本月會晤拜登總統，我會向他遞交一份勝利計畫。」
8月底時，澤倫斯基曾聲稱，自己希望9月前往美國，出席紐約舉行的聯合國大會（UN GeneralAssembly），他準備屆時與拜登會面。
當時澤倫斯基提到，他跟拜登見面時將遞交烏克蘭的「勝利計畫」，這份計畫也會提交給民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）以及共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）。
他還指稱，烏克蘭先前攻入俄羅斯庫斯克州（Kursk）是這份計畫的一部分，該計畫重點是迫使俄羅斯結束已經持續2年半的俄烏戰爭。
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