對烏軍在拜登卸任前打贏不抱幻想 美官員透露未來四個月的目標

華爾街日報12日報導，美國總統拜登的任期只剩下4個月的時間，無論川普或賀錦麗當選，國會批准為烏克蘭提供額外金援的希望不大，考慮到工具有限，白宮正在辯論，如何最好地幫助基輔。

白宮正在考慮的措施包括可能取消一些地理限制，讓烏克蘭使用某些西方武器反擊俄軍跨境攻擊，但拜登的高級幕僚對於烏軍能在美方政權交接前贏得戰爭不抱任何幻想，也降低了基輔在拜登僅剩任期內可以實現目標的期望。

美方官員表示，他們沒有催促烏克蘭進行和談，或是試圖指揮戰場計畫。一位資深政府官員透露，目標是「在現在到任期結束之間，盡最大可能改善烏克蘭的戰略地位」。俄羅斯國防部12日宣布在庫斯克發動大規模反擊，讓這個目標變得變得更具挑戰性。

報導指出，在烏克蘭官員和北約盟邦的敦促下，拜登政府5月放寬了部份美援長程武器的限制。美國官員表示，他們現在正考慮進一步解禁，這一次是要擴大烏克蘭可以向俄羅斯領土發射部分武器的地理區域，不限於哈爾科夫與蘇梅，但此舉很難讓烏克蘭滿意。

基輔當局幾個月來一直在敦促拜登政府，讓烏軍使用美援的ATACMS打擊俄羅斯境內深處的目標。但官員表示，五角大廈拒絕讓步，一是因為認為影響會有限，二是出於顧慮美軍庫存。美方官員還擔心，放鬆武器禁令可能成為一種短期緩和措施，無法解決烏克蘭在戰場上面臨的更深層次挑戰，以及為這場已經成為昂貴消耗戰的衝突爭取支持。

此外，烏克蘭8月入侵俄羅斯庫斯克造成雙方關係緊張。美方官員暗中擔心，因為烏克蘭投入這麼多部隊到庫斯克，部隊已經過於分散，導致烏東防線易受攻擊。

美方官員表示，拜登政府希望基輔當局專注於阻擋烏東的俄軍沿著當前戰線推進。前述資深政府官員告訴記者，「我們將繼續做的事情，就是向烏克蘭提供他們所需的軍械，以反擊俄羅斯人，穩定戰線、發展實力與增強談判地位」。