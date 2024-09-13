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美國防部：俄軍在庫斯克反攻現階段「微不足道」 正密切關注

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張擷取自俄羅斯國防部13日公開影像的照片中，一名俄軍士兵在庫斯克州的俄烏邊境地區，操作Msta-B榴彈砲向烏軍陣地開火。美聯社
在這張擷取自俄羅斯國防部13日公開影像的照片中，一名俄軍士兵在庫斯克州的俄烏邊境地區，操作Msta-B榴彈砲向烏軍陣地開火。美聯社

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）空軍少將12日表示，俄羅斯軍隊最近在庫斯克州發起的反攻，在現階段「微不足道」（marginal）。

基輔獨立報報導，賴德少將在例行記者會上表示，「我們所看到的是，俄羅斯部隊開始設法在庫爾克州進行某種形式的反攻。在現階段，我想說的是，這微不足道，但顯然是我們正在密切關注的狀態」。

賴德少將據報還說，應該向烏克蘭提供前線的必要能力，像是裝甲車和火砲彈藥，才能夠阻止俄羅斯在戰場其他地方的任何行動，其中包括波克羅夫斯克周邊跟庫斯克州。

根據此前新聞，俄羅斯國防部在12日的戰報宣布，已收復庫斯克州西部地區的大片領土，稱「『北方』集團軍的部隊2天內解放了10個定居點」。

烏克蘭總統澤倫斯基坦承，「俄羅斯已經發動反攻行動」，雖然並未提供俄方行動規模的詳情，但「一切正按照我們的計畫進行」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

澤倫斯基承認俄軍在庫斯克發動反攻 仍稱入侵符合計畫

俄軍傳在庫斯克州發起反攻收復部分領土 烏媒轉述西側戰況惡化

烏俄戰爭的新階段？烏克蘭反攻有效但優勢尚待評估，俄軍反制佔領烏東城鎮

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